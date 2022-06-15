强尼·蒙塔尔沃·法尔孔

中国共产党团结带领中国人民，创造了举世瞩目的发展奇迹。中国人民生活质量不断提高，人们享受现代生活的便利，享有极大的安全感

我曾12次访问中国，每次访问都有不少惊喜。我看到中国基础设施不断改善，现代化的港口、机场、公路和铁路不断涌现。中国人民生活质量不断提高，人们享受现代生活的便利，享有极大的安全感。

我到过中国许多地方。在浙江义乌，我参观了义乌国际博览中心。在我看来，义乌可以成为秘鲁商品在中国大市场上流通的中转站。我曾访问山东大学、北京外国语大学和上海国际问题研究院。在山东期间，我参观了中国伟大思想家孔子的纪念场所，孔庙、孔林、孔府历史文化底蕴深厚，令人感触颇深。

中国共产党团结带领中国人民，经过革命、建设、改革的长期不懈奋斗，创造了举世瞩目的发展奇迹。中国共产党把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，坚持和完善中国特色社会主义制度。2015年12月，我参加了由中共中央对外联络部主办的中拉政党论坛首次会议，那是一次非常愉快、难以忘怀的经历。会议上，来自巴西、秘鲁、玻利维亚、厄瓜多尔、哥斯达黎加等国的嘉宾共同唱起国际歌。每个人用各自国家的语言同唱一首世界性歌曲，令人心潮澎湃。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国政府高度重视、迅速行动，集中力量和资源打响疫情防控阻击战，取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果。中国采取的措施有力有效，医护人员、军队、民众都参与其中，各方相互配合，在短时间内成功控制住疫情蔓延，切实保护人民生命健康安全。此外，中国还通过派出医疗专家组、分享抗疫经验、提供抗疫物资和新冠疫苗等方式，积极帮助其他国家抗击疫情。

疫情发生以来，秘中两国积极开展抗疫和疫苗合作。中国北京、上海、义乌等城市分别向秘鲁首都利马市捐赠核酸检测试剂、口罩、防护服、手套等抗疫物资。时任利马市市长穆尼奥斯表示，在利马疫情防控面临较大压力的严峻时刻，中国城市向利马援助急需物资，帮助利马防控疫情，感谢中国人民的无私援助。

秘中两国虽相距遥远，但友好交往源远流长。2021年11月，秘鲁总统卡斯蒂略同中国国家主席习近平互致贺电，庆祝两国建交50周年。卡斯蒂略总统表示，秘方高度重视发展对华关系，感谢中方提供大量物资和疫苗支持秘方抗疫斗争，愿同中方保持密切高层交往，推动贸易、投资、旅游、数字化等各领域合作，共同维护多边主义，携手抗击新冠肺炎疫情，实现疫后经济复苏。

人类生活在同一个地球村，我们必须树立命运共同体意识。构建人类命运共同体、共建“一带一路”有利于不同国家和地区的交流与融合，为促进世界和平发展作出贡献。

（作者为秘鲁利马市政府法律顾问）

《 人民日报 》（ 2022年06月15日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)