人民网里约热内卢6月13日电 （记者吴杰、陈一鸣）6月13日，由中国驻巴西大使馆和当地知名智库巴西国际关系研究中心（CEBRI）共同举办的金砖合作系列线上研讨会开幕式暨“巴西视角下的金砖合作”研究报告发布式成功举行，巴西国际关系研究中心网上平台对活动进行了直播。

中国驻巴西大使馆临时代办金红军公使出席开幕式并致辞，巴西国际关系研究中心亚洲研究小组负责人、巴西前驻华大使卡拉穆鲁，巴西外交部金砖事务副协调人比伦巴赫等出席开幕式并发言。

金红军在致辞中表示，金砖国家合作机制成立16年来，成员国合力应对挑战，共谋繁荣发展，不仅增进了五国人民福祉，也为推动全球治理体系变革、维护国际和平稳定作出了重要贡献。当前，全球疫情、地区冲突、逆全球化等复杂因素相互交织，全球性挑战层出不穷，金砖国家合作面临新变量、新挑战，也迎来新机遇。

金红军表示，今年中国接任金砖国家主席国以来，与各成员国密切协作，举办了包括外长会晤在内的50余场重要活动，推动金砖合作在政治安全、经贸财金、人文交流、可持续发展和公共卫生等领域取得重要进展。再过不久，我们将迎来第十四次金砖国家领导人会晤。中方期待同巴西等金砖伙伴一道，推动领导人会晤取得积极成果，引领金砖合作成为大变局中的稳定锚和正能量。

比伦巴赫等巴方嘉宾表示，金砖国家是新兴市场和发展中国家间的重要合作机制，成立以来国际影响力不断提升，务实合作不断拓展，金砖国家新开发银行等新平台新安排为成员国提供了更加稳定的融资支持。巴方愿同中方一道，推动金砖机制不断发展壮大，在经贸、金融、卫生、能源、气变、科创等广泛领域取得更多成果。

会上发布了由中国驻巴西大使馆与巴西国际关系研究中心联合开展的“巴西视角下的金砖合作”专题研究成果。巴西国际关系研究中心在主笔相关研究报告过程中，围绕金砖全球治理、经贸合作等重点议题广泛听取了巴西政府、工商、金融、智库、媒体等各界意见，就推动金砖合作走深走实提出了有益建议。

今年7月至8月，中国驻巴西大使馆、巴西国际关系研究中心和中国人民大学重阳金融学院还将联合举办金砖合作系列专题研讨会，两国学者将围绕金砖国家在全球治理、数字经济、绿色发展等领域合作深入交流。

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