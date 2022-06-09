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专访：今年金砖国家领导人会晤意义重大——访巴西伯南布哥州联邦大学教授马科斯·利马

2022年06月09日15:12 | 来源：新华网
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　　新华社里约热内卢6月8日电 专访：今年金砖国家领导人会晤意义重大——访巴西伯南布哥州联邦大学教授马科斯·利马

　　新华社记者陈威华 赵焱 谢照

　　巴西伯南布哥州联邦大学国际政治教授、亚洲问题研究中心主任马科斯·利马日前接受新华社记者专访时表示，金砖合作机制创立以来，践行真正的多边主义，推动共同发展，今年的金砖国家领导人会晤意义重大。

　　利马说，中国是今年金砖国家主席国，期待在“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”主题下，金砖国家持续推进务实合作。

　　利马从教40多年，主编过多本金砖主题著作。他期待金砖国家制定发展议程，加强对基础设施、环境政策和消除贫困的投资。他说，中国消除了绝对贫困，而且还在继续支持农民和农村发展项目。“在这一方面，中国可以向其他金砖国家和国际社会分享经验。”

　　利马说，金砖国家一向十分重视粮食安全，粮食安全是今年金砖框架下系列会议的一大重点。

　　利马表示，金砖国家一直在探寻应对生态环境问题的“金砖方案”。近年来中国大力整治污染问题，作出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的庄严承诺。此外，中国大力提倡环保领域的科技创新，发展新能源，这也将有助于减少碳排放，助力生态文明建设。

　　中国自2009年以来一直是巴西最大贸易伙伴。新冠疫情暴发后，巴中经贸合作逆势增长，助力巴西维持经济稳定。在利马看来，巴中之间存在巨大合作空间，在数字技术、新型农业、可再生能源、环境保护、城市管理等领域都可以开展深入合作。

　　利马曾四次访问中国，得以近距离了解“中国非凡的文化”，淳朴可亲、吃苦耐劳的中国人给他留下深刻印象。“中国城市建设的速度让人叹为观止。同样让我印象深刻的还有文盲率的下降、预期寿命的提高以及高校建设。”

　　他认为，中国历史文化悠久，丰富多彩，在诸多方面为人类文明作出了重要贡献。他还希望中国加强对外文化传播，推动中外人文交流。

(责编：贾文婷、燕勐)

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