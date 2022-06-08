郭悟初

近年来，美国一些政客绞尽脑汁编造所谓新疆“强迫劳动”的“悲情叙事”，奈何谎言重复一千遍依旧是谎言。事实上，对强迫劳动难辞其咎的恰恰是自诩“人权卫士”“自由灯塔”的美国，强迫劳动倒是美国自身漠视基本人权、残酷剥削劳动人民的真实写照。

强迫劳动是美国自诞生伊始便已存在的顽瘴痼疾，漫长的蓄奴史就是其大搞强迫劳动的铁证。美国作为独立国家迄今仅有239年历史，但从1783年正式独立至1862年《解放黑人奴隶宣言》发表，奴隶制度在美国“合法”的延续就长达80载，时长已经占到了其立国以来历史的三分之一。如果进一步深究，美国罪恶的蓄奴史又岂止局限于这80年？美国历史学家爱德华·巴普蒂斯特在其著作《被掩盖的原罪：奴隶制与美国资本主义的崛起》一书中指出：“从1619年首批黑人到达美国本土，到1775年独立战争爆发，奴隶制一直是殖民地经济增长的动力之一……1670年前后，被运往北美的黑奴数量开始激增……到1775年，北美十三个殖民地的人口共计250万人，其中奴隶50万人。”建国前逾百年即开始大规模压榨奴隶，美国的强迫劳动的“传统”存续时间之长由此可见一斑！

现实中，强迫劳动在美国至今尚未被彻底根除。虽然美国政府在19世纪60年代以立法形式正式废除奴隶制，但强迫劳动现象在拉美、亚洲、非洲等地的赴美移民等群体中仍广泛存在，一些雇主以高强度工作、超时工作、远未达标的最低薪资、武力恫吓和剥夺人身自由等方式剥削弱势劳动者。

根据《2021年美国侵犯人权报告》，由于美国移民政策收紧、国内监管不力，针对移民的人口贩运和强迫劳动现象加剧。该报告援引美司法部2021年11月资料指出，在一起人口贩运案件中，几十名来自墨西哥和中美洲的工人被贩运至美国南佐治亚州农场，在恶劣条件下被非法监禁和强迫劳动。这些“现代奴隶制”的受害者在持枪者的监控之下，被迫徒手挖洋葱，每挖满一桶洋葱只能得到20美分的报酬，其中“至少两人死亡，一人被多次性侵”。无独有偶，2021年，媒体披露上百名印度工人被诱骗到新泽西州建设大型印度教寺庙，并且“每周被迫工作超过87小时，每小时收入仅1.2美元，远低于美相关州法律规定的最低薪资”。除了艰苦的劳动条件，严酷管理、没收证件、限制自由更是这些强迫劳动案件的“标准配置”，这些被曝光的人间惨剧只是美国的强迫劳动和系统性侵犯劳工权利现象的冰山一角。

“美国驰名双标”在国际社会上早已恶名昭彰，在劳工权利问题上亦然。美国迄今只批准了国际劳工组织8个核心公约中的2项，不仅少于英国（批准8项）、法国（批准8项）、德国（批准8项）、日本（批准6项）等西方国家，甚至少于其长期被美以“人权”为由批评的古巴（批准7项）、伊朗（批准5项）。仅从批准公约的数量来看，美国“只管他人，休问自己”的丑恶嘴脸便暴露无遗。

此外，在国际劳工组织的8项核心公约中，《强迫劳动公约》（第29号）强调禁止一切形式强迫劳动。美国长期搁置《强迫劳动公约》（第29号），在不同意禁止一切形式强迫劳动的同时，又肆意指责他国所谓“用强迫劳动搞政治压迫”。逻辑如此荒谬，双标如此明显，焉能取信于国际社会？

古往今来，泱泱大国无信则无以立。这个世界呼唤的是真相而非谣言，美制弥天大谎当休矣！

近年来，以所谓“强迫劳动”为引子的反华提案屡遭挫败，铁一般的事实已经证明，真相只会愈辩愈明，而谎言只会不断反噬造谣者自己的信誉。美国不应为了一己地缘政治私利，编制各种谎言抹黑、污蔑其他国家，真正重要的，是把自己的目光聚焦到本国强迫劳动的“黑历史”和“血账单”上，以实际行动努力保障好本国劳动者的权益，做到美国自己希望其他国家做到的事。

（作者是国际问题观察员）

(责编：崔译戈、常红)