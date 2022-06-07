新华社北京6月7日电（记者邹多为）智能建设、智能执法、智能互助……7日晚，2022年金砖国家海关署长会议以视频形式举行，五国海关署长或授权代表表示将携手深化智能化合作，促进构建金砖国家海关高质量伙伴关系。

此次会议以“‘智能化’合作促进构建金砖国家海关高质量伙伴关系”为主题，审议通过了《金砖国家海关署长会议成果文件》，并决定于今年10月在金砖国家海关培训中心（厦门）召开海关能力建设战略研讨会。

为加强金砖国家海关各领域合作奠定重要法律基础，各方还同意全力推动在2022年完成《金砖国家政府间关于海关事务的合作与行政互助协定》签署工作。

中国海关总署副署长孙玉宁在主旨发言中表示，五国海关自2013年共同缔造金砖国家海关合作机制以来，在加强沟通协调、拓展合作领域、深化务实合作等方面取得丰硕成果，双边贸易持续向好。

海关数据显示，2021年，我国与金砖国家双边贸易总值为4904.2亿美元，同比增长39.2%，高于同期中国外贸整体增速。其中，出口2397.9亿美元，增长43.2%；进口2506.3亿美元，增长35.5%。

谈及2022年金砖国家的海关合作，孙玉宁建议各方逐步提升海关基础设施、监管手段和行政管理的智能化，打造边境管理部门跨界跨境协同治理，服务构建金砖国家海关高质量伙伴关系。此外，进一步扩大海关合作成果，围绕国际海关重大事件加强立场协调，发出金砖海关共同声音。

围绕促进构建金砖国家海关高质量伙伴关系，会议还在加强金砖国家海关智能化合作、能力建设合作和海关执法合作等方面达成共识，包括进一步强化金砖国家海关执法合作网络，探索共建执法联络和能力建设双平台，筑起打击走私的“金砖海关防线”等。

会上，参会各方一致表示，面对当前各种风险挑战，金砖国家海关将继续携手同行、共克时艰，维护国际供应链安全与便利，共促金砖国家经贸快速恢复与可持续发展。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)