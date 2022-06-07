郭悟初

美国向来自我标榜为“人权灯塔”，经常以教师爷的身份对别国指手画脚，动辄以“侵犯人权”“强迫劳动”为由威胁制裁，仿佛全天下的人权都不如美国的好。但事实又是怎样的呢？今天，我们就以童工为例，扒扒“灯塔国”的人权丑事。

儿童是世界的未来。尊重和保护儿童权利、使他们免于从事繁重劳动已成为各国共识。为此，国际劳工组织将每年的6月12日确定为“世界无童工日”，联合国大会将2021年确定为“消除童工现象国际年”，计划到2025年结束所有形式的童工。

然而，在世界上最发达的国家美国，童工现象却尤为触目惊心。100多年前，美国童工问题就已引发外界强烈关注。从危险的矿井到烟草农场，美国童工无不过着悲惨生活，他们当中年龄最小的甚至只有3岁。

时至今日，童工问题依然在美国泛滥。据美国官方统计，2019年美执法人员发现违反《公平劳动标准法》的童工案达858宗，在危险职业场所工作的未成年人达544名。美国童工农场工人机会项目协会根据劳工部发布数据估计，美国约有50万名童工从事农业劳作，很多孩子从8岁起开始工作，每周工作时长达72小时，每天劳作10小时以上也不鲜见，童工因农药致癌风险更是成年人的3倍。《华盛顿邮报》报道称，2003到2016年间，美国有452名儿童因工伤死亡，其中237名童工死于农业事故，占比超过一半。

尤其令人关切的是，美国烟草行业雇佣童工极为普遍。有报道称，美国多个州存在烟草农场大量雇佣儿童从事收割和晾晒烟叶、甚至操作重型机械等情况。同时，烟草农场对儿童身心健康危害极大，在烟草农场劳动的儿童普遍感到恶心头疼，出现尼古丁中毒现象，甚至被发现肺部受到感染。

这些残酷的事实与冰冷的数字，那些以“人权卫士”自居的美国政客为何避而不提？

不仅如此，根据美国现行法律，这些侵犯儿童基本权利的行为在大多数情况下竟然是合法的。美国的《公平劳动标准法》禁止14岁以下的人在大多数行业中工作，但这些规定并不适用于农业劳动。美国劳工部曾试图修改有关法律，准备禁止16岁以下的未成年人从事对身体损伤巨大的烟草种植等工作，却遭到了大量农场主的反对。据国际劳工组织统计，在该组织8个核心公约中，美国仅批准2个，是批准公约数量最少的国家之一。同时，美国还是全球唯一一个没有批准《联合国儿童权利公约》的国家。美国号称“人权灯塔”， 试问美国儿童的人权在哪里？灯塔国一些政客常把“规则”挂在嘴边，编造谎言给他国扣上“强迫劳动”“侵犯人权”等帽子。但实际上，藐视国际规则、侵犯人权的恰恰是美国自己。

国际劳工组织公约实施与建议专家委员会多年来不断就美国童工问题发表评论，多次对美国农场出现大量童工严重工伤事故表达关切，敦促美国政府制定措施加强对农业使用童工的监管，提供农业领域童工情况详细统计数据，特别是工伤案件数量和违法使用童工案件调查和处理情况。在2014年第103届国际劳工大会期间，国际劳工标准实施委员会就将美国违反《禁止和立即行动消除最有害形式的童工劳动公约》案件列为重点国别案件之一上会审查。但美国政府对国际社会的关切和建议充耳不闻，雇佣童工问题毫无改善，反而还倒打一耙，污蔑中国新疆存在“强迫劳动”，意图祸水外引、转移视线。

然而，谎言终究是见不得光的。美国童工的遭遇只是美国系统性侵犯人权问题的冰山一角。有关机构数据显示，每年从境外贩卖至全美从事强迫劳动的人口多达10万人，其中一半被贩运到“血汗工厂”或遭受家庭奴役，成为“现代奴隶”。过去5年，美国所有50州和哥伦比亚特区均报告了强迫劳动和人口贩卖案。美国联邦调查局仅2019年就报告人口贩运案件1883起，比2018年多500多宗。根据美国卫生与人类服务部等机构的统计，在被贩卖到美国的人口中，有50%为未成年儿童。

诋毁别国并不能解决美国的问题。美方在扮演“人权警察”前，还是先思考下，怎么保护自己人民的合法权益，如何履行国际义务，用人权这把尺子好好量量自己吧！

（作者是国际问题观察员）

(责编：崔译戈、常红)