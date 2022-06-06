本报记者 杨 迅

当前，新冠肺炎疫情严重冲击世界经济复苏，造成南北发展鸿沟增大，发展合作动能减弱，落实联合国2030年可持续发展议程严重受挫。作为新兴市场和发展中国家的代表，金砖国家深化战略伙伴关系，发挥局势“稳定器”、发展“加速器”的作用，为全球市场稳定注入金砖力量，为国际发展合作提供金砖动力。

“金砖国家能在全球经济复苏中发挥重要作用”

金砖国家经济总量占全球23%，货物贸易占18%，吸引外资占25%，是世界经济中不可忽视的重要力量。自2011年金砖国家经贸部长会议机制创建以来，五国领导人多次就加强经贸合作作出指示，相继核可了《金砖国家经贸合作行动纲领》《金砖国家投资便利化合作纲要》《金砖国家经济伙伴战略2025》等重要成果，为五国间经贸合作指明方向。经贸合作已成为金砖国家“三轮驱动”架构的重要支柱。

近年来，金砖国家在经贸领域保持良好合作势头，为完善全球经济治理、促进全球经济复苏和高质量发展作出重要贡献。自2009年开始，中国连续成为巴西最大贸易伙伴。中国海关总署数据显示，2021年，中巴贸易额约1640亿美元，创历史最高纪录；同年，中国与俄罗斯双边贸易额为1468.87亿美元，同比增长35.8%；2021年，中国与印度贸易额也达到1256亿美元，这是双边贸易额首次突破1000亿美元大关；去年，中国与南非贸易总额达543.5亿美元，同比增长50.7%……

印度国立伊斯兰大学国际关系学院中国研究中心教授沙海丽表示，过去几年里，金砖国家间出口增速超过全球平均水平。加强经济合作、实现共同发展，是金砖合作的初衷和主线，内容丰富，潜力巨大。

继2017年后，今年中国再次担任金砖国家主席国。作为金砖“中国年”经贸领域重要活动之一，今年4月底，“买在金砖”活动及金砖国家特色商品直播带货活动正式开启。统计显示，截至5月12日，中国各大电商平台已经累计销售超2.7亿元人民币，同比增长133.5%。活动期间，中国咖啡企业与合作伙伴签署战略合作备忘录，计划从2023年至2025年，向巴西采购总量4.5万吨、货值约15亿元人民币的咖啡豆。南非国家政府学院院长布萨尼·恩卡韦尼表示，面对疫情挑战，金砖国家之间的合作非常宝贵，对于推动地区发展具有促进作用。

2018年3月，金砖国家新开发银行（以下简称“新开发银行”）批准向巴西帕拉州政府贷款5000万美元用于城市可持续发展项目建设。如今，该项目建设完成逾60%。帕拉州城市开发与公共建设部长鲁伊·卡布拉尔表示，该项目完成后，帕拉州跨亚马孙高速公路沿线9个县市的卫生、道路、通信基础设施建设将得到改善，约34万居民将受益，“与新开发银行合作使我们获得了资金，这一项目将为当地经济与社会平衡发展、消除贫困发挥作用”。

未来5年，新开发银行还将为成员国提供300亿美元资金支持，其中40%将用于减缓气候变暖进程。一直以来，中方持续推进金砖国家深化务实财金合作，推动新开发银行加快完成第二个五年战略制定、继续推进扩员工作、不断完善内部治理，围绕政府和社会资本合作（PPP）推动经济、社会、环境高质量发展的主题，开展基础设施投资领域的知识分享和经验交流。

“当前，抗击疫情、促进经济复苏是关乎全球发展的关键。”塞内加尔经济学家、达喀尔大学经济与管理学院教授伊德里萨·迪安迪表示，“合作是避免深层次危机、促进经济发展的最佳途径。金砖国家在全球产业链中占据重要地位，通过经济合作，金砖国家能在全球经济复苏中发挥重要作用。”

“数字化趋势为金砖国家实现技术突破提供了重要机遇”

数字经济是世界经济发展的重要方向。近年来，金砖国家高度重视数字经济发展，不断拓展数字经济合作机遇。2020年11月，金砖国家制定《金砖国家经济伙伴战略2025》，数字经济成为金砖国家重点合作领域。

制造业数字化转型是大势所趋，契合金砖国家产业发展方向。去年9月，金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地在福建厦门市正式揭牌，极大促进了金砖国家推进数字化、工业化、创新等领域务实合作，共同实现更高质量、更具韧性的发展。今年以来，创新基地通过开展智库合作研究、举办研修班、遴选示范项目等多种形式，整合金砖国家资源，建立健全高效运作机制，为金砖“中国年”增辉添彩。

5月23日，在第六届金砖国家工业部长会议上，各方围绕“深化新工业革命领域创新合作，推动实现更加强劲、健康、韧性的可持续发展”主题进行深入讨论，并共同发表了《第六届金砖国家工业部长会议联合宣言》。联合宣言倡议，鼓励金砖国家深化产业合作，共同营造开放、公平、活力、韧性的发展环境，构筑稳定、安全、互利的产业链供应链合作体系，推动工业经济加快复苏与增长。

“当前，金砖国家获得了利用自身体制机制创新来构建全球发展新格局的良机。”俄罗斯战略研究院院长弗拉德科夫表示，新一轮工业革命的到来意味着工业将大量引入信息技术，人工智能也会得到普及，“数字化趋势为金砖国家实现技术突破提供了重要机遇”。

南非智库全球对话研究所数字经济专家阿什拉夫·帕特尔表示，数字经济将在世界经济复苏中扮演重要角色。在金砖国家合作机制下，成员国可以通过交流与合作获得前沿技术，从而促进工业化、推进第四次工业革命。

依托国内超大规模市场和数字经济快速发展的势头，中国正积极推动金砖国家数字领域的合作，助力可持续发展。应对疫情挑战，中国和巴西数字经济、电商网购等新兴业态快速发展，未来双方还将积极探索线上经济、物联网、新能源等新兴领域合作；通过与中国企业合作，南非已成为非洲第一个实现5G商用的国家，并在非洲5G发展领域取得引领地位。南非通信领域专家法哈德·尼萨尔认为，非洲国家与中国有着深厚的合作历史，金砖合作机制为进一步加深合作提供了平台。随着非中在通信、互联网和数字经济领域继续开展合作，非洲数字经济有望实现新的发展。

“在国际舞台上日益扩大真正的多边主义影响”

作为新兴市场和发展中国家的代表，加强同新兴市场国家和发展中国家团结合作，是金砖国家的优良传统，也是金砖机制发展壮大的必由路径。

近日发布的《金砖国家外长会晤关于“应对国际形势新特点新挑战加强金砖国家团结合作”的联合声明》，进一步表示支持新兴市场国家和发展中国家拓展和加大参与国际经济决策和规则制定进程，呼吁国际社会强化伙伴关系，强调要推动世界经济走出危机，实现强劲、可持续、平衡和包容的疫后经济复苏，必须加强宏观政策协调，支持开放、透明、公平、包容、非歧视的、基于规则的多边贸易体制。

迪安迪表示，当前地缘政治动荡、冷战思维和单边主义威胁全球发展，金砖合作机制被不少新兴经济体寄予厚望。金砖国家经济和人口规模庞大，金砖国家合作机制为发展中国家提供了扩大合作伙伴关系的机会，有助于实现更加公正的全球经济治理。

推动各方尽早达成“金砖国家加强供应链合作倡议”、粮食安全合作战略，用好能源研究合作平台，维护产业链供应链安全畅通；依托新开发银行、应急储备安排机制，提升发展中国家金融韧性；构建金砖国家数字经济伙伴关系，让工业创新赋能传统产业转型升级；对金砖伙伴各自提出发展倡议、战略，打开思路，创新方法，依托金砖机制深化对接，优势互补，实现乘数效应……作为今年金砖国家主席国，中国迄已成功举办60多场会议和活动，金砖五国部长级官员围绕工业、文化、航天、教育等领域合作深入交换意见，达成广泛共识，并发布了多份成果文件，获得各方高度评价。

巴西金砖国家政策研究中心研究员保罗·罗贝尔表示：“金砖国家通过多年务实合作，在国际舞台上日益扩大真正的多边主义影响，为广大发展中国家提供了一个合作与发展的平台。”他期待金砖国家为维护和践行真正的多边主义、促进全球经济复苏和可持续发展发挥更大作用。

拉紧合作纽带，加深利益交融，让合作的蛋糕越做越大，让进步的力量越聚越强。金砖国家团结合作，必将为全球早日战胜疫情、实现经济复苏发展、维护世界和平稳定贡献力量，让金砖机制焕发出新的生机和活力。

《 人民日报 》（ 2022年06月06日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)