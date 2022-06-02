新华社圣保罗6月1日电 专访：金砖合作提升巴西城市建设水平——访巴西帕拉州城市开发与公共建设部长卡布拉尔

新华社记者罗婧婧

2018年3月，金砖国家新开发银行正式批准向巴西帕拉州政府贷款5000万美元用于城市可持续发展项目建设。如今，该项目建设已完成逾60%。该州城市开发与公共建设部长鲁伊·卡布拉尔表示，与新开发银行的合作为包括巴西帕拉州在内的跨亚马孙地区基础设施建设提供了坚定信心。

“帕拉州与新开发银行的合作极其重要。这使我们获得了发展基础设施的资源，也使受益城市得以通过这一项目实现经济与社会平衡发展、消除贫困。”卡布拉尔日前在帕拉州首府贝伦市接受新华社记者专访时说。

帕拉州位于巴西北部，在该国26个州和1个联邦区中面积排名第二、人口数量排名第九。新开发银行关于帕拉城市可持续发展项目的介绍显示，该州人均国内生产总值（GDP）在巴西排名倒数第五，城市基础设施发展滞后。

帕拉城市可持续发展项目涉及该州跨亚马孙高速公路沿线九个县市约34万居民，旨在通过卫生、道路、通信基础设施建设实现该地区经济社会一体化发展，消除贫困，缓解发展不平衡问题，推动当地可持续发展提高民众生活水平。

卡布拉尔认为，与新开发银行的合作对该州吸引投资、民众安居乐业并享有更好的基础设施服务“至关重要”。

帕拉州城市开发与公共建设部资料显示，当前帕拉城市可持续发展项目建设已完成62%，计划于2024年完成全部基础设施建设。

卡布拉尔介绍说，新开发银行贷款项目惠及的九个县市均位于该州农业、畜牧业和采矿业发达的跨亚马孙高速公路沿线。由于这些都是20世纪70年代新设立的县市，基础设施十分匮乏。

“新开发银行给了我们开展和完成这些建设工作的信心和底气，也为未来的更多项目打开了新窗口。这是对我们极为重要的信任。”卡布拉尔说。

近年来，金砖新开发银行持续支持当地发展。为进一步提高当地基础设施建设水平，2021年3月，新开发银行董事会批准向帕拉二期地区发展交通基础设施项目贷款1.53亿美元，在该州五个地区铺设总长达475公里的道路，以减少物流运输的时间和成本，增强该州城市间的连通性。

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