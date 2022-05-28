美国小朋友云逛漳州木偶艺术展示馆。吴筱洁 摄（活动主办方供图）

人民网美国波特兰5月27日电 （记者邓圩）“快看！唐僧！唐僧！……”“还有沙和尚！” 美国俄勒冈州波特兰市国林幼儿园的埃尔莎和费利克斯小朋友激动地指着木偶说。当地时间5月25日，一场精彩的福建木偶艺术交流活动吸引了波特兰市的小朋友。由福建省外事办、俄勒冈—中国理事会、漳州市外事办、漳州木偶剧团联合举办这场《遇见大师：走进福建木偶艺术》线上活动。

小朋友跟着福建大师学习用回收材料做木偶。吴筱洁 摄（活动主办方供图）

来自中国福建的木偶大师和美国的小朋友们线上互动热烈。福建的艺术家带着美国的师生家长云逛漳州木偶艺术展示馆，向他们介绍中国传统戏剧角色，展示化腐朽为神奇的木偶制作过程。看到一块木头从打坯、粗坯处理、细刻、磨光、盖泥、修饰、粉彩到成“人”，现场发出阵阵惊叹。美国小朋友不但跟随福建的木偶大师线上学习用回收材料做木偶，还跟随练习操纵木偶的基本功动作。

小朋友跟着福建大师学习用回收材料做木偶。吴筱洁 摄（活动主办方供图）

来自俄勒冈州国林国际学校、XSTREAM国际学校、希望中文特许学校、彩虹桥中文融入学校的近百名师生，以及当地热心华人一起参与了这次别开生面的在线活动。木偶大师们精彩纷呈的演出与教学，让美国师生通过在线方式得到身临其境的体验，感受到漳州木偶戏的深厚功底，了解了中国的传统文化。

活动现场。吴筱洁 摄（活动主办方供图）

“今天大部分学生是首次观看中国木偶戏，大家都非常兴奋。”Xstream国际学校和国林国际学校创办人陈曦真校长表示，木偶戏不仅讲述了有趣的故事，还承载着中国人民的智慧、历史和文化，期待未来能有更多的交流项目。俄勒冈—中国理事会副主席应书棋表示，走进木偶艺术，能更好地了解中国文化，增进彼此相互理解。对彼此了解的多了，就能够成为好朋友。理事会的使命就是拉近俄勒冈与中国的距离，一起学习、增进友好、共促合作。

(责编：艾雯、吴成良)