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阿根廷和厄瓜多尔分别报告首例猴痘确诊和疑似病例

2022年05月28日14:52 | 来源：新华网
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新华社北京5月28日电 综合新华社驻墨西哥城和基多记者报道：阿根廷卫生部27日报告本国首例猴痘确诊病例，同在拉丁美洲的厄瓜多尔当日报告了该国首例猴痘疑似病例。

阿根廷卫生部27日发表声明说，该确诊病例曾于4月28日至5月16日在西班牙旅行，目前已被隔离并接受相关治疗，状态良好。相关密切接触者正在接受临床观察和流行病学调查，目前没有密切接触者出现症状。

阿根廷卫生部当天还报告1例猴痘疑似病例，但目前未发现该疑似病例与阿根廷首例猴痘确诊病例存在关联。

厄瓜多尔卫生部27日发表声明说，1名曾到非洲旅行的男子日前在该国首都基多出现发烧及皮肤损伤等猴痘相关症状，是该国首例猴痘疑似病例。

声明说，该疑似病例与欧洲报告的猴痘病例没有关联。厄瓜多尔疾控部门已对该病例及相关密接人员采取隔离措施，并开展流行病学调查。

猴痘是一种病毒性人畜共患病，猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人，虽不易发生人际传播，但与感染者密切接触也可能感染。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重。

今年5月以来，全球多个非猴痘流行国家报告了人感染猴痘病例，其中包括英国、美国、葡萄牙、西班牙、意大利等国。（参与记者：王钟毅、李国荣）

(责编：艾雯、燕勐)

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