人民网约翰内斯堡5月27日电（记者闫韫明）刚果（金）当地时间5月27日，在第20个国际维和人员日到来之际，中国第25批赴刚果(金)维和工兵分队开展“重温维和誓词建功维和战场”主题教育实践活动。

“国际维和人员日”是5月29日，由联合国大会决议设立，用以表彰国际维和人员高度负责的职业操守和牺牲奉献精神，悼念为和平事业牺牲的维和人员。

组织重温维和誓词活动。闫骏花 摄（维和工兵分队供图）

“我是中华人民共和国军人，代表祖国赴刚果（金）执行维和任务。我宣誓：拥护联合国宪章，坚持用和平手段解决争端，严格维和人员行为准则……”维和官兵代表头戴蓝盔，面向五星红旗和联合国旗，整齐列队，通过重温维和誓词活动，让全体维和官兵牢记军人身份，以更加高昂的斗志完成好各项维和任务。

讨论交流。闫骏花 摄（维和工兵分队供图）

宣誓结束后，结合中国参与维和32年来的光辉历程，维和分队举行“讲维和故事、话使命担当”活动，官兵们纷纷分享了维和先辈的英勇故事和自己的维和感悟，进一步坚定完成维和任务的信心与决心。

第一次走出国门执行维和任务的中士杨培杰介绍说：“每次外出执行任务，遇到当地百姓，他们总会对我们竖起大拇指。那一刻，我能感受到他们对我们国家的尊重和认可，也感受到我们不远万里来为他们铺路架桥、守护和平的意义。”

一级上士王松委，先后4次走出国门执行国际维和任务，他深有感触地说：“作为军人，如果我们没有过硬的能力素质，那就不能保护好我们的国家和人民。维和行动是一项近似实战的准军事行动，我们要利用好这个难得的锤炼自己的机遇和平台，练就胜战本领，做到召之即来、来之能战、战之必胜，不负党和人民重托。”

“作为中国人，我骄傲，我自豪！”第二次来到刚果（金）执行维和任务的一级上士张吉喆说，虽然距离上一次维和已经过去了10多年，任务区的形势却变得更加严峻复杂，当地人民依然和以前一样贫穷。但是，在此期间我们国家发生了翻天覆地的变化，在中国共产党的坚强领导下，我们国家取得了辉煌的成就，获得了巨大的发展，人民也全面实现了小康，过上了幸福安康的生活。

分队指挥长邓亮介绍说，“目前刚果（金）任务区安全形势不容乐观，我们执行维和任务面临着各种困难和挑战。分队开展这次活动，主要是为了增强官兵的责任感和使命感，继续打造中国速度、中国标准、中国质量，为祖国争光，为军旗添彩，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。”

据了解，2003年4月，应联合国邀请，中国派出首支赴刚维和工兵、医疗分队参与在该地区的维和行动。目前，中国累计向刚果（金）任务区派出25批次维和工兵、医疗分队，维和人员超过3000人次。出色完成了道路抢修、工程建设、机场维护、伤病员救治、人道主义救援等任务，赢得当地民众和国际社会的广泛赞誉。

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