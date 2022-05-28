新华社马里加奥5月28日电（邵绪昌 王宏阳）在5月29日联合国维和人员国际日到来之际，中国第九批赴马里维和工兵分队全体官兵日前在“5·31烈士纪念园”举行仪式祭奠维和烈士、人民英雄申亮亮。

位于营地一角的“5·31烈士纪念园”是维和官兵用被炸毁的装备搭设的，以纪念维和烈士申亮亮。2016年5月31日，申亮亮在加奥地区为阻止载有炸药的恐怖分子车辆冲入维和营地壮烈牺牲，他先后被授予联合国“达格·哈马舍尔德勋章”和“人民英雄”国家荣誉称号。

在简朴庄重的仪式上，官兵头戴象征和平的蓝盔，手持白色花束，神情肃穆。伴随着婉转低回的《思念曲》，官兵为烈士献上花篮，表达对申亮亮的无限哀思。仪式最后，工兵分队队长安少永带领维和官兵重温了出征誓词。

仪式结束后，维和官兵们结合任务实际开展“传承英雄遗志、争当维和尖兵”活动。第五次出国参加维和任务的军医黄建国表示：“这不仅是一次纪念，也是一次激励，我们定将不畏艰难险阻，不怕流血牺牲，为世界和平贡献更多中国力量。”

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