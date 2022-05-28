人民网罗马5月27日电 （记者谢亚宏）应邯郸市人民政府外事办公室邀约，在意大利米兰中国文化中心的牵桥搭线下，意大利米兰龙甲教育、意大利米兰费米高中、手拉手意中文化交流协会、全意功夫协会近日与邯郸市教育局、邯郸学院、邯郸市第二中学、邯郸市成语文化传播公司举行”云端“交流活动。

会议由邯郸外事办主持，邯郸市人民政府一级调研员王晓明介绍了邯郸的历史文化及教育发展，指出作为成语之都的邯郸与同样是文化之都的意大利米兰拥有着共通之处。随后中意代表轮流发言，进行交流。

意大利米兰龙甲教育执行校长李昂介绍了龙甲教育的发展历程、办学优势及组织举办的重大文化活动，表示中意文化交流不仅是学校发展的重中之重，也是架起中意民间友谊的重要桥梁。

邯郸市第二中学、邯郸学院、意大利费米高中负责人分别介绍了本校办学理念与特色，也互相交流了其在国际教育与文化交流活动方面的心得，各方就青少年教育、国际交流展开了探讨，为下一步落实具体项目打下良好基础。邯郸市第二中学还分别向米兰龙甲教育和米兰费米高中赠送了其编写的太极扇教学图书。邯郸是太极胜地，费米高中则是意大利第一所把功夫与太极课列入教学大纲的中学。双方的交流碰撞出精彩的火花。

通过此次线上交流会，邯郸太极文化和成语文化将会在意大利米兰得到进一步推广，同时也为邯郸市青少年了解意大利文化、教育打开了一扇窗口。米兰中国文化中心将继续发挥中意重要桥梁作用，进一步增进两国教育部门交流。

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