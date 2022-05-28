新华社哈瓦那5月27日电（记者朱婉君）第21届美洲玻利瓦尔联盟峰会27日在古巴首都哈瓦那举行。与会者谴责即将举办的第九届美洲峰会出于政治动机将部分国家排除在外，称主办国美国的单方面决定造成西半球多国关系严重倒退。

古巴、委内瑞拉、玻利维亚等联盟成员国元首、政府首脑或代表参加了当天的会议。会议通过的声明指出，所有美洲国家应在平等条件下受邀参加第九届美洲峰会，美国作为主办国无权排除部分国家或侵犯他国主权和独立，“此类排他性的会议”无助于解决地区和全球面临的挑战和威胁，美国为服务其霸权利益企图在拉美和加勒比地区制造分裂。

声明谴责美国违反联合国宪章和国际法基本准则，对委内瑞拉和尼加拉瓜采取单边强制措施，对古巴实施经济、贸易和金融封锁。声明说，所有美洲国家应通过推动互相尊重的对话与合作来有效解决地区重大问题。

美国政府日前称，美方不打算邀请古巴、尼加拉瓜、委内瑞拉领导人出席6月在洛杉矶举行的第九届美洲峰会，遭到墨西哥、玻利维亚、危地马拉等多个拉美和加勒比国家领导人批评或抵制。

美洲玻利瓦尔联盟前身为美洲玻利瓦尔替代计划，2004年在哈瓦那成立。该计划旨在加强拉美和加勒比地区国家间的经贸合作和一体化进程。2009年6月，该组织更名为美洲玻利瓦尔联盟。目前，该联盟成员国包括古巴、委内瑞拉、尼加拉瓜等10个拉美和加勒比地区国家。

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