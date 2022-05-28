新华社维尔纽斯5月28日电（记者薛东梅）由于物价上涨，在立陶宛，越来越多的人开始自种蔬果，以节省开支。该国市场上种子和幼苗销量明显增加。

根据立陶宛国家统计局公布的数据，立陶宛4月份年化通胀率达16.8%，创1994年以来新高。其中，住房、水、电、煤气、食品、非酒精饮料等价格上涨明显。以百姓餐桌上经常出现的番茄为例，4月的平均价格就比3月高出43.3%。

许多立陶宛人决定自己种植，抵御通胀。据立陶宛最大的连锁超市马克西玛市场部负责人埃内斯塔·达普金介绍，4月份，超市的黄瓜、西红柿、甜菜、南瓜等有机种子的销售额是去年同期的两倍。

“早在1月份，种子肥料、土壤和泥炭基质的销量就开始上升，”达普金对当地媒体说，“因为种子价格相对稳定，而蔬菜价格却以惊人速度上涨，人们开始热衷于园艺劳作。”

立陶宛市场协会主席布特克维丘斯说，他去了一家种子和幼苗市场，几乎所有商品都被买光了，就连以前不太受欢迎的卷心菜种子，今年也引起了人们的兴趣。“与去年相比，今年有更多人光顾种子和幼苗市场。大家很容易计算出，买种子自己培育比在商店买（蔬果）便宜。”

不过，立陶宛蔬菜种植者协会成员卢科舍维切涅认为，种子价格虽然不贵，但培育蔬果必须投入时间和精力。为了让产品保鲜更长时间，还需要适当的储存条件。对于没有种植经验的人来说，这样操作可能会导致更高的成本，建议事先评估蔬果自种是否真的比从商店直接购买划算。

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