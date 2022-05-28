人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

立陶宛：高通胀带火蔬果自种生意

2022年05月28日11:04 | 来源：新华网
小字号

新华社维尔纽斯5月28日电（记者薛东梅）由于物价上涨，在立陶宛，越来越多的人开始自种蔬果，以节省开支。该国市场上种子和幼苗销量明显增加。

根据立陶宛国家统计局公布的数据，立陶宛4月份年化通胀率达16.8%，创1994年以来新高。其中，住房、水、电、煤气、食品、非酒精饮料等价格上涨明显。以百姓餐桌上经常出现的番茄为例，4月的平均价格就比3月高出43.3%。

许多立陶宛人决定自己种植，抵御通胀。据立陶宛最大的连锁超市马克西玛市场部负责人埃内斯塔·达普金介绍，4月份，超市的黄瓜、西红柿、甜菜、南瓜等有机种子的销售额是去年同期的两倍。

“早在1月份，种子肥料、土壤和泥炭基质的销量就开始上升，”达普金对当地媒体说，“因为种子价格相对稳定，而蔬菜价格却以惊人速度上涨，人们开始热衷于园艺劳作。”

立陶宛市场协会主席布特克维丘斯说，他去了一家种子和幼苗市场，几乎所有商品都被买光了，就连以前不太受欢迎的卷心菜种子，今年也引起了人们的兴趣。“与去年相比，今年有更多人光顾种子和幼苗市场。大家很容易计算出，买种子自己培育比在商店买（蔬果）便宜。”

不过，立陶宛蔬菜种植者协会成员卢科舍维切涅认为，种子价格虽然不贵，但培育蔬果必须投入时间和精力。为了让产品保鲜更长时间，还需要适当的储存条件。对于没有种植经验的人来说，这样操作可能会导致更高的成本，建议事先评估蔬果自种是否真的比从商店直接购买划算。

(责编：艾雯、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部