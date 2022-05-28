新华社联合国5月26日电（记者王建刚）联合国负责维和事务的副秘书长让-皮埃尔·拉克鲁瓦26日表示，中国通过提供财政资金及向任务区派遣维和人员的实际行动，支持联合国的维和事业。

拉克鲁瓦当天在纽约联合国总部举行的记者会上说，中国是向联合国提供“自愿捐款”的会员国之一，这些宝贵的资金对联合国维和事业改革来说必不可少，希望联合国与中国的合作能够帮助改进维和事业，以应对不断变化的挑战。他强调联合国与中国以及其他能够提供安全和医疗支持国家建立伙伴关系的重要性。

在谈到资金支持时，拉克鲁瓦表示，这种支持对联合国的维和事业“至关重要”。虽然联合国理解会员国的财政情况在当前局势下面临各种压力，但联合国必须坚持和继续履行其维和任务。

拉克鲁瓦还呼吁维和行动向数字化方向转型。他说，目前维和人员面临的风险不断增加，联合国有责任降低这些风险，这也是联合国实施“维和数字化转型战略”的主要原因。联合国应该利用新技术，以实现最佳的维和成果。

5月29日是联合国维和人员国际日，今年国际日的主题是“人民、和平、进步：伙伴关系的力量”。拉克鲁瓦呼吁会员国，尤其是安理会成员加强团结，继续并坚定地支持联合国维和事业。

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