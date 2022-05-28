针对有报道称，阿根廷等国表示有意加入金砖国家，外交部发言人汪文斌5月27日在例行记者会上答问时说，作为今年金砖主席国，中方积极支持金砖国家启动扩员进程，拓展“金砖+”合作，将推动金砖各方继续就扩员问题深入讨论。期待更多志同道合的伙伴加入金砖“大家庭”。

汪文斌表示，金砖国家是新兴市场和发展中国家间的重要合作机制，也是南南合作重要平台。金砖国家成立16年来，保持良好发展态势，各领域务实合作不断走实走深，已成为国际舞台上一支积极、稳定、建设性力量，国际影响力和吸引力不断提升。

汪文斌说，金砖国家机制自成立以来，就同广大新兴市场和发展中国家的命运紧紧联系在一起。金砖国家新开发银行已经实现了首批扩员，将为更多发展中国家的发展提供金融支持，也将提升银行在国际金融体系中的话语权和影响力。面对当前百年变局、世纪疫情、国际热点交织叠加的形势，金砖国家一致认为要加强同其他新兴市场和发展中国家合作，进一步提升金砖机制的代表性，在重大国际和地区问题上发出更响亮的“金砖声音”，携手应对挑战，维护新兴市场和发展中国家的共同利益和发展空间。

他表示，作为今年金砖主席国，中方积极支持金砖国家启动扩员进程，拓展“金砖+”合作。不久前举行的金砖国家外长会晤就支持推进金砖国家扩员进程达成一致，并且首次举行了“金砖+”外长对话会，充分说明金砖合作是开放的、包容的。中方将推动金砖各方继续就扩员问题深入讨论，在协商一致基础上制定扩员标准和程序。期待更多志同道合的伙伴加入金砖“大家庭”。（记者 许可）

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