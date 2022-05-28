新华社北京5月27日电 法国检方26日说，卢浮宫博物馆前馆长让-吕克·马蒂内在任期间牵涉文物走私案，目前受到合谋欺诈和洗钱罪名指控。

法国多家媒体当天报道，马蒂内与法国两名埃及文物专家25日接受相关讯问。马蒂内此后受指控，目前获释，但须接受法国司法部门监控。另外两人获释，没有受指控。

1月19日，一名男子走过法国巴黎卢浮宫的玻璃金字塔。新华社记者高静摄

马蒂内2013年至2021年担任卢浮宫馆长，现供职于法国外交部，主管国际文化遗产合作事务。其律师发表声明称，马蒂内“以最强烈的方式”拒绝上述指控。

法国《鸭鸣报》援引调查人员消息报道，马蒂内任期内，阿联酋阿布扎比卢浮宫所购多件文物的来源证明文件系伪造，他对此视而不见。相关调查于2018年启动，或牵涉多名文物专家。

阿布扎比卢浮宫是法国卢浮宫的分支机构，于2016年花费至少800万欧元购买了5件埃及文物，其中一块粉色花岗岩石板刻有埃及法老图坦卡蒙的形象，极为罕见。

报道说，法国埃及古物学者马克·加博尔德曾提醒卢浮宫相关官员，那块花岗岩石板或来路不正，但没有得到任何回复。

5月11日，人们在法国巴黎卢浮宫参观达芬奇名画《蒙娜丽莎》。新华社记者高静摄

卢浮宫和阿布扎比卢浮宫尚未就此置评。卢浮宫是全球参观人数最多的博物馆之一，新冠疫情暴发前平均每年游客量约1000万人次，目前馆长是洛朗丝·德卡尔。

法国调查人员说，2010年年末起数年内，埃及等中东国家政局动荡，数百件文物被劫掠走私，包括牵涉到马蒂内的这批文物。

即使来路不明，这些文物仍为一些博物馆和画廊所收购。一具古埃及祭司的镀金棺就这样流落海外，凭伪造文件进入合法文物流通市场，继而成为美国纽约大都会博物馆的明星展品，直到2019年才被归还给埃及。（王逸君）

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