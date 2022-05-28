近年来，美国政府罔顾事实，炮制中国新疆存在“强迫劳动”的世纪谎言，用“人权”做幌、谎言做枪，不择手段抹黑中国，借打“新疆牌”遏制中国，维护自身霸权。

生存权和发展权是首要基本人权，“劳动创造美好生活”是新疆各族人民的共识。长期以来，新疆各级政府积极发展产业、创造就业机会，各族人民自愿、平等就业，生活水平日益提高。2021年，新疆城镇居民人均可支配收入超过37000元，农村居民人均可支配收入超过15000元，均为1978年的100余倍。

在新疆，各族人民自愿投身生产劳动，政府依法保障其劳动安全卫生、获取相应报酬、享受社会保险等各项权益。新疆大学法学院维吾尔族副院长艾尔肯·沙木沙克表示，无论从国际公约定义、我国法律规定，还是客观实际，新疆不存在、也绝对不可能存在“强迫劳动”。

反观美国，才是真正的强迫劳动重灾区：农场工人被排除在劳动立法之外，基本权利得不到保障；私营监狱强迫劳动状况令人瞠目；美国甚至还存在大量使用童工现象……在批准国际劳工公约问题上，美国“欠债”累累。全球8项劳动核心公约，美国仅批准了2个，是批准公约数量最少的国家。而与强迫劳动问题直接相关的《强迫劳动公约》《强迫劳动公约补充议定书》《关于废止强迫劳动的公约》等重要法律文件，美国一项也没有签署。

对本国严重强迫劳动问题视而不见，在批准国际劳工公约问题上面临巨大“赤字”，这样的美国政府又怎会真正关心远隔万里的中国新疆少数民族人权？所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”，不过是美国对中国发动无理制裁的遮羞布，是在剥夺新疆民众、特别是维吾尔族民众的发展权。

美国认定持续发展的中国正在威胁其全球霸权，患上了“霸权焦虑症”，因此不择手段对中国进行打压。打“新疆牌”就是其遏制中国发展重要“抓手”之一。

此外，美国政客编造涉疆谎言制造“热点”，将民众视线从其国内疫情肆虐、种族矛盾重重、枪支暴力泛滥等病灶上转移，是低成本、高产出的“权力游戏”招数。

有媒体公开披露，美国政府鼓励美国学术机构、智库、非政府组织持续炮制所谓涉疆“研究报告”；以造谣著称的美国国际媒体署管理的新闻机构按指令用几十种语言制作有关新疆“强迫劳动”的虚假新闻；美国互联网媒体一方面弱化、屏蔽中国发布的涉疆真实信息、另一方面为传播涉疆虚假信息“开外挂”“配装备”……凡此种种，花样多多。

心无公理正义，故能安于以谎言做枪。为发动伊拉克战争找借口，美国谎称“伊方有大规模杀伤性武器”；为动摇颠覆古巴政权，美国散播“新冠肺炎疫情下古巴医疗体系崩溃”谬论……靠着睁眼说瞎话，美国一次又一次企图蒙蔽国际社会，干涉他国内政，谋得霸权私利，其伪善与阴险的真面目早已被世人看清，为世人所不齿。

（新华社乌鲁木齐5月27日电 记者马锴）

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