新华社东京5月27日电 日本厚生劳动省27日发布消息说，日本报告新增7例不明病因儿童急性肝炎病例，累计报告31例。

4月25日，日本报告本国首例不明病因儿童急性肝炎病例。5月20日，报告病例数升至24例。

据介绍，厚生劳动省统计的是2021年10月1日以来日本出现的不明病因儿童急性肝炎住院病例，患者均不满16岁，尚无肝移植的情况。其中4人新冠病毒检测结果呈阳性；在已获得腺病毒检测结果的22人中，有2人结果呈阳性。

日本京都大学教授西浦博等研究人员分析不明病因儿童急性肝炎和新冠病毒的关联发现，在出现不明病因儿童急性肝炎病例的国家，新冠变异毒株奥密克戎感染者相对较多。研究人员认为有必要进一步研究感染奥密克戎毒株和罹患不明病因儿童急性肝炎之间的关系。

近期，全球多国报告不明病因儿童急性肝炎病例异常增多。英国医学期刊《柳叶刀·胃肠病与肝脏病学》5月刊发的一篇通信文章就致病机理提出一种假说：这种肝炎可能与新冠病毒超抗原介导的免疫激活有关，并因合并感染腺病毒而诱发疾病。

(责编：赵欣悦、白宇)