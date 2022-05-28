杜 珂

据美联社报道，当地时间5月24日，美国得克萨斯州南部尤瓦尔迪市一家小学发生枪击案，造成超过20人死亡，其中至少包括18名儿童。这是自2012年康涅狄格州纽敦桑迪胡克小学校园枪击案以来，近10年里美国发生的最为严重的小学枪击案件。

愈演愈烈

综合美媒报道，近半月以来，美国连续经历两个“血腥周末”，多地接连发生数起枪击事件。5月21日至22日，芝加哥市至少有28人遭到枪击，其中1人死亡。宾夕法尼亚州费城至少发生18起枪击案，导致6人死亡。南卡罗来纳州一座小城内22日接连发生两起枪击案，共导致4名青少年死亡。5月14日至15日，美国多起枪击案导致近20人死亡。

美国非营利组织“枪支暴力档案”网站5月24日发布数据显示，今年以来，美国已有超1.7万人在涉枪事件中丧生，另有超过1.4万人受伤，致4人及以上死亡的恶性枪击事件高达212起。

涉枪暴力事件愈演愈烈，背后是美国民间枪支泛滥成灾的现实。相关研究报告表明，自2009年起，美国私人拥枪数量就已经超过其总人口数。当前，美国总人口近3.3亿，民间枪支保有量却超过4亿支，平均每100人持有大约120支枪。美国司法部报告显示，2000年至2020年，美国枪械制造商总计生产逾1.39亿支枪投放民用市场，仅2020年一年就投放1130万支。

成因复杂

“作为世界上民间拥枪量最多的国家，美国枪支暴力呈现高发性、复杂性等特征。”中国社科院美国研究所副所长袁征向本报指出，枪支问题既和美国的历史文化和价值理念相关，又是诸多社会矛盾长期激化的结果，多种因素相互牵扯、错综复杂。

过去两年，美国枪支暴力问题呈恶化趋势。据美国《国会山报》报道，美国疾病控制和预防中心日前发布的一项最新研究报告显示，在新冠肺炎疫情暴发后的第一年里，全美枪支凶杀案增加了35%，达到1994年以来的最高水平。袁征表示，在疫情持续肆虐的背景下，美国社会不满情绪上升，诉诸暴力成为极端分子的一种宣泄方式。

“现在到了把痛苦转化为行动的时候了。”得克萨斯州小学枪击案发生后，白宫方面再次发出呼吁。然而，由于美国政坛在控枪问题上分歧严重，美国国会20多年来从未通过任何重大的联邦控枪法律，“控枪”始终停留在口头呼吁层面。

袁征指出，在美国，“维护拥枪权利”和“支持枪支管理”两派之间的矛盾难以协调。一方面，美国自建国早期就形成了独特的“枪支文化”。1791年，美国通过宪法第二条修正案赋予公民持枪权，“持枪自由”被视为美国个人的重要权利之一。另一方面，美国不同政党、不同地区在控枪问题上矛盾重重，加之利益集团高度参与博弈，使得控枪问题更加复杂化。例如，全美步枪协会等枪支利益集团通过政治献金、游说等方式影响国会议员，并用“个人自由和权利”进行包装，在该问题上具备强大的影响力和话语权。

顽疾难除

生命权是最大的人权。美国枪支泛滥多年来顽疾难除，民众为之付出沉重的生命代价。当地时间5月22日，纽约市布鲁克林街头聚集了大量民众，一同抗议枪支暴力并悼念遇难者。抗议者们举着“停止枪支暴力”“停止杀戮和暴力，让我们生活在和平里”等标语走在街头，要求政府采取行动应对枪支暴力。

值得注意的是，枪支暴力事件还暴露出美国社会根深蒂固的种族主义毒瘤，进一步揭开“美式人权”的虚伪面目。据美媒报道，5月14日，一名白人枪手在纽约州布法罗市一家超市实施针对黑人的袭击，导致10死3伤。近日，得克萨斯州发生枪击案的这所小学，生源主要以少数族裔为主。

皮尤研究中心今年4月中旬进行的调查数据显示，美国枪支暴力和种族主义密切相关，受访者中约有1/3的黑人担忧因种族原因受到暴力袭击，而白人受访者中这一比例仅占4%。

袁征指出，白人至上主义在美国沉渣泛起，助长极端思想和枪击暴力泛滥。在诸多矛盾复杂交织下，美国完全“控枪”并遏制相关暴力“几乎是不可能的”。

(责编：赵欣悦、白宇)