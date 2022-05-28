□ 贾平凡

近来，“一带一路”倡议不断得到国际社会的坚定支持和积极响应。东帝汶总统若泽·拉莫斯·奥尔塔在接受日本《日经亚洲》杂志网站专访时表示，坚决支持中国的“一带一路”倡议；乌拉圭外长布斯蒂略与中国国务委员兼外长王毅通话时表示，希望推动共建“一带一路”框架内务实合作再上一层楼；马拉维外交部长滕博在共建“一带一路”谅解备忘录签署仪式上表示，将积极参与“一带一路”建设，期待与中方在减贫、农产品出口、基础设施建设、卫生等领域深化合作。

“一带一路”倡议提出8年多来，其国际影响力和合作吸引力不断释放，已经成为广受欢迎的国际公共产品和规模最大的合作平台。随着马拉维近期加入“一带一路”朋友圈，中国已同149个国家和32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件。

秉持共商、共建、共享原则，“一带一路”建设顺应了经济全球化的历史潮流，顺应了全球治理体系变革的时代要求，顺应了各国人民过上更好日子的强烈愿望。

时间是最公正的记录者和评判者。8年多来，从夯基垒台到立柱架梁，从拓荒垦殖到深耕细作，“一带一路”建设既有泼墨挥毫的“大写意”，也有精谨细腻的“工笔画”。一项项战略对接联通梦想、一个个合作项目落地生根、一次次人文交流拉近距离……从基础设施“硬联通”到规则标准“软联通”再到同各国人民“心联通”，共建“一带一路”不断为世界经济增长开辟新空间，为完善全球经济治理搭建新平台，为增进各国民生福祉作出新贡献，成为共同的机遇之路、繁荣之路。

“一带一路”经贸合作已经取得了实打实、沉甸甸的成果。数据显示，2013年至2021年，中国与沿线国家年度贸易额从1.04万亿美元扩大到1.8万亿美元；中国对沿线国家直接投资累计1613亿美元，沿线国家在华投资设立企业3.2万家，实际累计投资712亿美元；中国在沿线国家建设的境外经贸合作园区累计投资430.8亿美元，为当地创造了34.6万个就业岗位；中欧班列累计开行超过5万列，通达欧洲23个国家、180多个城市；辐射“一带一路”的自由贸易区网络加快建设，中国已经与13个沿线国家签署7个自贸协定……这份亮眼的成绩单，为世界开放合作和全球经济复苏提供强劲动能。

“健康丝路”“数字丝路”“绿色丝路”“减贫之路”“增长之路”……由“一带一路”倡议延伸出的每一根枝条，都对应一个时代命题、回应一个时代关切，不仅给参与各方带来实实在在的合作红利，也为世界贡献了应对挑战、创造机遇、强化信心的智慧与力量。

共建“一带一路”追求的是发展，崇尚的是共赢，传递的是希望。相信在各方共同努力下，“一带一路”一定能成为持续造福世界的“发展带”、惠及各国人民的“幸福路”。

(责编：赵欣悦、白宇)