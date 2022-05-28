本报记者 程是颉

不久前，中国机械工业集团有限公司（简称国机集团）承建的尼泊尔博卡拉国际机场正式竣工，即将投入使用。从上世纪70年代起，当地就希望能建设一座现代化的国际机场，如今，梦想终于成为现实。

博卡拉是尼泊尔第二大城市，地处喜马拉雅山南麓。在这里，既能眺望终年积雪的安娜普纳峰和鱼尾峰，也能观赏迷人的费瓦湖，苍翠的植被和壮丽的雪山风光，吸引全球游客特别是徒步旅行者来此游览。博卡拉也一直是世界各国运动员攀登喜马拉雅山脉雪峰的重要准备基地和训练场所。

然而，长期以来，国外游客来博卡拉只能通过加德满都中转。加德满都到博卡拉直线距离虽然只有约150公里，人们却不得不在颠簸的山路上乘车五六个小时才能到达。

“这是博卡拉人期盼了多年的工程。”尼泊尔博卡拉机场项目工程师施雷斯塔说，从他的父辈开始，在博卡拉修建一座现代化的国际机场就是当地人的梦想。

此前，博卡拉有一座上世纪50年代建造的小型国内机场，承载量有限，难以满足众多国际游客的需求。上世纪70年代，尼泊尔政府就规划在博卡拉修建一座国际机场，但由于缺乏资金，一直未能开建。2017年，在中国与尼泊尔合作下，博卡拉国际机场开工建设。

国机集团下属企业中工国际工程股份有限公司博卡拉国际机场项目总负责人杨志刚说，项目建设克服了高海拔、疫情等多重挑战，终于实现了竣工。新修建的博卡拉国际机场严格按照现代化高标准设计施工，是一座4D级国际机场。机场跑道全长2500米，航站楼建筑面积近1.5万平方米，配备先进的通信、导航、监视、助航灯光系统等设施，可以起降多种常见机型。

施雷斯塔说，新机场的修建工程为当地带来了高质量的就业机会。据统计，机场施工期间累计为当地创造近千个就业岗位，不少施工队伍都是以尼泊尔当地人为主，他们与中方技术人员一起默契配合，保质保量地完成了施工任务。

在项目施工过程中，中国企业优先从当地采购设备和材料，与当地企业交流如何提高材料工艺水平等，以此促进当地相关产业的发展。

博卡拉国际机场投入使用后，将改善尼泊尔国内交通条件，为国际游客提供更加便捷的国际航线，有效促进尼泊尔旅游业和经济社会发展，创造更多惠及民生的发展机遇。

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