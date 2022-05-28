新华社萨格勒布5月26日电 （记者李学军）《平“语”近人——习近平总书记用典》克罗地亚文版新书发布会26日在克罗地亚萨格勒布大学举行。

中国驻克罗地亚大使齐前进、克罗地亚科教部国务秘书帕利亚克、萨格勒布大学校长博拉斯、克罗地亚大学出版社主编希克奇，以及克罗地亚政界、学界、出版界近50人参加活动。

帕利亚克代表克罗地亚政府热烈祝贺《平“语”近人——习近平总书记用典》克文版出版发行。他表示，该书是克罗地亚民众了解中国的又一重要“窗口”，将进一步增进两国人民传统友谊。克方愿同中方加强教育出版等领域交流合作，助力克中关系向前发展。

博拉斯表示，《平“语”近人——习近平总书记用典》一书用小故事拉近了读者与中国历史、传统、文化、内外政策的距离，让他们更全面、直观、深入地理解习近平主席治国理政理念中所蕴含的中国文化与哲学背景，期待克罗地亚民众通过此书更好地读懂中国这个友好的国家。

希克奇表示，《平“语”近人——习近平总书记用典》一书用小故事讲大道理，极具感染力和吸引力。习近平主席将中国传统文化与古代哲学运用于当代国家治理，充满了“中国智慧”和“中国力量”。

齐前进大使在致辞中表示，《平“语”近人——习近平总书记用典》一书从习总书记数百篇讲话和文章中节选出35个使用频率高、影响深远的典故，既有能提升个人素质和能力的鞭策教诲，也有诸多治国理政的“金玉良言”。其中构建人类命运共同体、“一带一路”等中国理念和中国方案的提出，为全球发展和国际治理指明前进方向，体现了习近平总书记对从传统到现代、从中国到世界融合发展的规律和趋势的精准把握。

齐大使强调，今年是中克建交30周年，新书出版恰逢其时，不仅为中克关系献上了一份宝贵礼物，更有助于克罗地亚朋友更快乐地读懂、了解习近平主席治国理政方略，更深感悟中华优秀传统文化，进而更好理解中国、读懂中国。

与会嘉宾纷纷与新书合影，并表示将细细品读书中内容，领略习近平主席所描述的真实、生动、立体的中国。

《 人民日报 》（ 2022年05月28日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)