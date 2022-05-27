新华社北京5月27日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫27日表示，乌领导层不断发表“自相矛盾”的言论，令俄方无法搞清楚乌方意图。乌克兰国防部副部长马利亚尔26日说，当前战局艰难并进一步恶化，乌军将坚持战斗，直到国际公认边界内乌领土获得全部解放为止。

——据俄塔斯社27日消息，当天被媒体问及关于俄乌谈判问题时，俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，是乌方决定冻结谈判，“乌方此举同乌总统泽连斯基要求举行最高级别谈判的说法背道而驰”。佩斯科夫说，乌领导层不断发表“自相矛盾”的言论，令俄方无法搞清楚乌方意图。

——据乌克兰国际文传电讯社报道，乌国防部副部长马利亚尔26日说，乌俄冲突已达最激烈程度，当前战局艰难并呈现进一步恶化迹象，乌军将坚持战斗，直到国际公认边界内乌领土全部收复为止。

——俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫26日晚在社交媒体发文说，泽连斯基提出的停战条件原则上毫无可能。泽连斯基本月6日曾表示，俄军应撤回到冲突前军事接触线或边界线位置，在此情况下双方才能恢复“正常”谈判。

——卢甘斯克地区军事行政长官谢尔盖·盖代27日在社交媒体上说，俄军正从多个方向进攻卢甘斯克地区的北顿涅茨克市，但并未突破乌军在市区的防线，目前战斗仍在继续。

——俄新社27日援引顿涅茨克武装力量消息报道说，截至目前，顿涅茨克和卢甘斯克武装力量在俄军的火力支援下，已完全控制顿涅茨克地区220个居民点，其中包括战略要地和铁路枢纽红利曼。

——据乌克兰总统网站报道，泽连斯基26日在基辅会见到访的芬兰总理马林。泽连斯基感谢芬兰在防务、金融和人道主义方面给予乌方的支持。他说，芬兰的支持对乌克兰加入欧盟非常重要。

——乌克兰外长库列巴26日在社交媒体发文说，他与德国外长贝尔伯克讨论了顿巴斯局势。库列巴呼吁德国尽快提供重武器尤其是多管火箭炮，以反击俄军进攻。

——俄罗斯外交部27日发表声明说，俄外交部当天召见克罗地亚驻俄大使并向其递交照会，宣布克驻俄大使馆5名外交人员为“不受欢迎的人”，以回应此前克方减少俄驻克外交人员的行为。

——俄国防部26日晚发表声明说，马里乌波尔港附近水域的水雷危险已解除，俄方为船只安全离港创造了条件，但仍有来自保加利亚、利比里亚、巴拿马、土耳其等国的货船滞留在该港。俄国防部呼吁这些国家的外交机构和国际海事组织对船只所有者施加影响，以便船只尽快离港。（参与记者：李东旭、李铭、华迪、黄河）

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