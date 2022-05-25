新华社北京5月25日电 第七届金砖国家文化部长会议24日以视频方式举行。本次会议以“构建包容互鉴的文化伙伴关系”为主题，中国、巴西、俄罗斯、印度、南非等各国部长围绕推动文化领域数字化发展与合作、进一步加强文化遗产保护与合作、持续推进金砖国家文化交流平台建设等议题进行深入交流。会上，各方共同签署《落实〈金砖国家政府间文化合作协定〉行动计划（2022—2026年）》。

中国文化和旅游部部长胡和平主持会议并发表主旨讲话。胡和平表示，人文交流是构筑金砖国家合作的“第三支柱”。金砖国家坚持弘扬多元文化、促进交流互鉴、增进人民友谊，在健全合作机制、拓展合作空间、举办惠民活动等方面成效显著，为深化务实合作、巩固伙伴关系奠定了深厚民意基础。

胡和平就深化金砖国家人文交流合作提出五点倡议，一是坚持包容互鉴，开创民心相通、文化交融、人文交流新局面，携手推动人类文明进步。二是坚持务实合作，持续优化文化艺术领域已有平台运行，拓展人文交流合作范围，为金砖机制注入人文动力。三是坚持创新发展，适应数字化、网络化、智能化发展要求，大力发展数字文化产业、公共数字文化服务，推进数字文化交流合作。四是坚持义务共担，分享借鉴文化遗产保护利用经验和做法，强化文化遗产保护利用，共同守护好全人类的文化瑰宝。五是坚持着眼未来，开展更多青年文化交流活动，实施更多青年人才培养培训项目，促进青少年文化交流交往。

五国部长表示将通过彼此包容互鉴寻求更多合作，使金砖国家成为不同文明交流互鉴的典范，为人类文明进步、世界和平繁荣贡献“金砖力量”。各方一致表示，将在推进文化遗产保护利用、打击非法贩运贩卖文物、发展数字文化、发挥青年人文化创造力等方面继续加强合作，持续为金砖国家文化交往注入新的动力。

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