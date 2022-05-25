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专访：金砖合作将让世界重新聚焦发展议题

——访菲律宾金砖国家政策研究会创始人劳雷尔

2022年05月25日16:11 | 来源：新华网
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　　新华社马尼拉5月25日电 专访：金砖合作将让世界重新聚焦发展议题——访菲律宾金砖国家政策研究会创始人劳雷尔

　　新华社记者闫洁 刘锴

　　“在一些地区局势可能将全球拖入相互指责和分裂的泥淖之际，金砖合作有助于引领世界回到发展议程上来。”菲律宾金砖国家政策研究会创始人赫尔曼·劳雷尔日前接受新华社记者专访时如是说。

　　金砖“中国年”的主题是“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”，出发点和落脚点是发展。劳雷尔说，中国担任今年金砖国家主席国，金砖合作议程与中方提出的全球发展倡议相互契合，将引领世界重新聚焦发展议题，金砖国家将成为助力后疫情时代世界经济复苏、践行真正的多边主义不可或缺的重要力量。

　　劳雷尔认为，团结抗击疫情、促进经济复苏、推进高效务实合作、加快落实联合国2030年可持续发展议程等领域备受关注，关乎全球发展前途。

　　他表示，金砖国家通过投资、基础设施建设、电信技术、能源开发、创新、市场开发等一系列从宏观到微观的目标和项目，不断凝聚共识、形成合力。“金砖国家将带来坚实的经济、技术和环境支撑，以及融资和创新科学方法，助力实现联合国2030年可持续发展议程。”

　　在中国推动下，金砖机制正着力深化“金砖+”合作，加强新兴市场与发展中国家战略协作，为构建全球发展伙伴关系作出“金砖贡献”。劳雷尔说，“金砖+”秉持开放包容、合作共赢的理念，代表发展中国家的声音和利益，有助于为全球发展提供新动能。

　　今年，中方将减贫和粮食安全作为办会重点之一。劳雷尔表示，中国让数亿人摆脱饥饿和贫困，这样的成就是历史性的，表明世界在消除饥饿方面可以创造奇迹。金砖国家探讨成立农村发展工作组，促进农业农村可持续发展，“我们可以期待另一个奇迹”。

(责编：崔译戈、崔越)

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