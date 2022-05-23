新华社莫斯科5月23日电 专访：金砖合作助益新型全球化——访俄罗斯金砖国家研究国家委员会专家沃尔洪斯基

新华社记者李奥 泽连科夫

俄罗斯金砖国家研究国家委员会专家、莫斯科国立大学亚非学院副教授鲍里斯·沃尔洪斯基日前接受新华社记者专访时表示，新冠疫情等因素导致全球保护主义逆流涌动，但全世界是相互联系的，合作是必然趋势。世界需要新型全球化，而金砖国家合作机制有助于推动这一进程。

沃尔洪斯基指出，新型全球化应建立在平等互利、尊重各国文化特点等基础之上。这些原则正是金砖国家所捍卫的，也正对其他众多发展中国家产生吸引力。

沃尔洪斯基强调，在逆全球化抬头的当下，不应任由某一个国家自私自利谋求霸权。金砖国家反对单极世界。在此背景下，金砖国家合作的意义显著增强，金砖国家应在这一框架内在共同关切的领域中巩固和拓展合作。

他说，金砖国家合作框架拥有新开发银行等多个强有力机制，当前局势下相关机制的发展将获得新动力。

谈及金砖机制的未来发展，沃尔洪斯基认为，金砖机制不应再仅仅被视为金砖五国之间的协作机制，金砖国家可以为更多国家和地区合作提供广阔机遇，推动构建更公平的世界秩序。

他表示，时隔5年，中国再次担任金砖国家主席国，这将为2017年厦门峰会期间提出的“金砖+”合作增添新动力。过去5年，全球发生许多改变，金砖国家有必要更加积极地推行公平的多边全球治理理念，并与秉持这一理念的众多国家一起加强合作。

(责编：崔译戈、崔越)