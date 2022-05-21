人民网首尔5月21日电 （周玉波 申玉环 曹翔宇）美国总统拜登于当地时间5月20日下午抵达韩国，进行为期三天的正式访问。这是拜登任内首次出访亚洲，他将分别与韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄举行会谈，讨论加强重要安全关系、促进经济合作等话题。

5月20日晚，在三星电子半导体工厂，美国总统拜登与韩国总统尹锡悦（右一）合影。 韩国总统办公室供图

韩联社报道称，5月20日，拜登搭乘专机抵达位于韩国京畿道乌山市的驻韩美军基地。当日行程的首站是三星电子半导体工厂，三星电子副会长李在镕随行。

21日下午，拜登与尹锡悦在龙山总统府举行了首脑会谈。会后，两国领导人共同会见记者并发表了韩美联合宣言。当晚，尹锡悦为拜登在韩国中央博物馆设宴，韩国十大企业集团掌门将悉数到场。22日，拜登将启程赴日本。

打破常规 意欲何为

拜登此次亚洲行打破两个常规。一是，美国总统任内亚洲首访通常前往日本，而此次拜登选择了“先韩后日”；二是，通常韩国总统就任后会首先访问美国，但此次“尹拜会”却是近29年来，首次由韩国新任总统迎接美国总统到访。

此番“尹拜会”还创造了韩国新任总统与美国总统会见的最快纪录。此前，文在寅和朴槿惠分别是在上任52天和71天后，与时任美国总统特朗普和奥巴马举行会晤。

中国国际问题研究院亚太研究所研究员杨希雨接受人民网记者采访时表示，拜登此次特殊安排主要是出于战略考虑。尹锡悦在竞选期间释放出一系列向美国靠拢、加强韩美同盟的信号。因此，拜登政府认为这是一个拉拢韩国的极好机遇。杨希雨指出：“大家都注意到，尹锡悦团队在胜选当天即向白宫表示，希望第二天同拜登通话。然而当天拜登就与尹锡悦通了电话。这体现出美国迫不及待地想要借韩国政党轮替强化美韩同盟。”

拜登打破常规首访韩国，葫芦里到底卖的什么药？值得注意的是，拜登在视察半导体工厂后发表讲话称，“韩美两国建立发展技术同盟，不需要依靠与我们价值观相左的国家”。对此，韩媒《韩民族日报》评论道，此言暴露了拜登亚洲行的真正目的——“遏制中国”。

韩国新任政府虽与美方互动频频，但此次拜登访韩却遭到了韩国市民的集体抗议。据韩国媒体报道，20日下午，多个韩国市民团体代表在首尔街头举行集会，抗议拜登访韩。 他们手举“拜登访韩激化战争危机”“反对尹锡悦政府参与美国的新冷战”“反对美日韩军事合作”等横幅进行游行示威，以此表达不满。

“印太经济框架”意图遏制中国发展

据悉，韩国总统尹锡悦将于5月24日以视频连线形式出席在日本举行的“印太经济框架”成立峰会。韩国国防部国家安全问题研究所的朴锺喆教授告诉人民网记者：“新冠疫情后，美国试图重组全球供应链，在半导体、5G、电池、OLED等领域向韩国施压，要求韩国作为核心成员国加入‘印太经济框架’。”据了解，5月18日，韩国政府宣布决定作为初始成员国加入美国创建的多边合作机制“印太经济框架”。

美国积极推动的这一框架是什么？杨希雨指出，该框架是美国以数字经济和供应链重组为重要抓手组建的一个经贸科技联盟。美国声称印太地区是开放的，其实恰恰相反。所谓的“印太经济框架”秉承了具有排他性特点的美国印太战略宗旨。中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员董向荣也指出，美国企图借“印太经济框架”围堵、遏制中国发展。

5月20日，在中国外交部例行记者会上，发言人汪文斌就美国总统拜登开启亚洲访问之行以及启动“印太经济框架”等问题时称：“我们注意到，美国总统国家安全事务助理沙利文日前表示，拜登总统此次亚洲之行并非与中国搞对抗。希望美方言行一致，同地区国家一道共商亚太团结合作之计，而不是密谋分裂对抗之策；共建亚太开放包容的‘朋友圈’，而不是拼凑封闭排他的‘小圈子’；多做有利于亚太和平与发展的事，而不是在亚太地区制造动荡和混乱。”

美国搞“小集团”的阴谋不会得逞

近些年，美国加紧向韩国施压，迫使其选边站队。有人担忧韩国保守党上台，势必会影响中韩关系未来的发展。对此，董向荣指出：“实际上，中韩关系有自身的逻辑。双方互为重要的贸易伙伴和重要的邻国，因此中韩关系应该保持独立性，不应该附属于韩美关系。毕竟，韩国的国家利益并不是与美国完全一致的。韩国近年来一直在强调大国地位，但没有独立的外交，如何称得上是‘大国’？”

杨希雨表示，中韩两国历经三十年的跨越式发展和三十年的深厚积累，这些都是稳定中韩关系的重要因素。韩国若选边站向美国，固然能迎合美国的国家利益，但也一定会对韩国自身利益造成严重伤害。他还指出：“中国现在保持战略定力，聚焦于自身发展、和平发展。无论美国如何打压并拉拢日韩，只要中国把自己的事情办得更好，美国搞 ‘小集团’的阴谋注定无法得逞。”

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