人民网里约热内卢5月20日电 （记者毕梦瀛、吴杰）当地时间19日，中国驻巴哈马大使馆同巴哈马外交部在巴哈玛会议中心联合举办庆祝中巴建交25周年招待会。巴哈马总督史密斯、总理戴维斯、前总理克里斯蒂、总检察长兼司法部长平德、外交和公共服务部长米切尔、工程与公用事业部长西尔斯、环境与自然资源部长米勒、交通与住房部长科尔比-戴维斯、总理府国务部长拉罗达、参议院主席阿德利、反对党领袖平塔德、最高法院资深法官查尔斯等巴政要，古巴和巴西驻巴哈马大使、驻巴使团、各界友好人士、中资机构与旅巴华侨华人代表等出席招待会。

《义勇军进行曲》和巴国歌《巴哈马，向前进》乐声拉开了招待会序幕。使馆精心准备了中巴建交25周年专题短片，通过珍贵的历史图片和视频，全面回顾了中巴建交25年来，在高层交往、经贸合作、抗疫救灾、人文交流等各领域取得的丰硕成果。

中国驻巴哈马大使戴庆利在致辞中表示，中巴是构建人类命运共同体的同路人、共同发展的好伙伴、患难与共的好朋友。中方愿与巴方一道，在新的历史起点上，增进两国高层交往，密切经贸务实合作，深化人文交流，推动两国关系取得新进展、迈上新台阶，更好地造福两国人民。

米切尔外长在致辞中指出，巴中建交25年来，始终秉持平等相待、互利互惠原则，两国政府及民间交往不断深化，在政策沟通、贸易投资、技能培训、高等教育、文化交流等领域开展广泛合作，成果丰硕。在联合国、南南合作和中国同加勒比合作等多边框架下，两国一直相互支持。巴方感谢中方为巴抗击新冠疫情、防灾减灾及农业发展提供慷慨的捐赠和援助。愿继续增进高层交往和地方合作，不断强化巴中伙伴关系，期待两国合作再结硕果。

促成中巴建交的巴哈马前总理英格拉哈姆以及前总理克里斯蒂分别为招待会发表了书面贺词。英格拉哈姆表示，很高兴为奠定巴中建交这一里程碑贡献力量。两国建交为巴中在教育、农业和制造业领域合作创造了重大机遇，也为两国人文交流奠定了基础。克里斯蒂表示，在他担任总理期间，有幸与中国领导人携手合作，为实现互惠互利和实现各自国家发展目标贡献力量。他高度评价两国高层互动对双边关系带来的积极深远影响，并对他任内主持由中国援建的国家体育场、中国企业投资并承建的巴哈玛综合度假村等大型合作项目深表荣幸。

巴侨联会主席黄铁汉、巴中友协主席梅杰、巴中资企业协会会长、中建美国公司执行副总裁吴太仲等先后致辞，表达对中巴友好的美好祝福。

招待会还举行了精彩纷呈的文艺表演，巴歌手同华人歌手携手献唱，巴哈马国家青年合唱团载歌载舞，詹克努团队的鼓点和号声点燃了观众的热情。

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