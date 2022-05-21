新华社法兰克福5月20日电（记者沈忠浩）七国集团财长和央行行长会议20日在德国波恩附近的彼得斯贝格落幕。会议发表的公报显示，七国集团成员国普遍受困于高通胀，将考虑适当调整货币政策收缩步伐。

公报称，由于俄乌冲突导致能源、食品等价格飙升，七国集团大多数成员国通胀率已升至数十年来最高水平。为此，成员国央行将密切监测价格压力对通胀预期的影响，继续基于数据并以明确沟通的方式适当推动调整货币政策收缩步伐。

德国财长林德纳当天在会后新闻发布会上表示，通胀是经济增长面临的“巨大危险”，七国集团决定以一致措施来对抗通胀并巩固增长。他认为，扩张性财政政策也是驱动通胀的因素之一，应减少赤字并摆脱大规模财政刺激计划对价格上涨造成的额外压力。

欧洲央行理事会成员、德国央行行长纳格尔在新闻发布会上表示，欧洲央行加息的时机已经到来，可能最早在7月采取行动。

今年4月，欧元区和美国通胀率分别升至7.4%和8.3%。5月初，美联储宣布加息50个基点，创下2000年以来单次加息最大幅度，并计划从6月起缩减规模近9万亿美元的资产负债表。欧洲央行尚未开启加息通道，但表示可能在第三季度结束购债以后逐步加息。

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