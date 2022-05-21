新华社北京5月21日电 第八次金砖国家环境部长会议5月20日以视频形式召开。会议审议并通过《第八次金砖国家环境部长会议联合声明》，提出要加强政策对话，开展联合研究，在应对气候变化、生物多样性保护、海洋环境保护等领域开展合作。

此次会议由中方主办，以“携手共促绿色低碳发展”为主题。生态环境部部长黄润秋表示，金砖国家生态环境合作已成为推进全球生态文明建设不可或缺的重要组成部分。金砖国家应该适应新形势新需要，深化生态环境合作，为全球绿色低碳发展提供金砖动力，为实现2030年可持续发展目标、构建人类命运共同体、建设清洁美丽世界共同努力。

黄润秋指出，金砖国家生态环境合作潜力巨大，应进一步加强对话交流、协同配合，共商实现人与自然和谐共生新路径，推动构建高质量伙伴关系，共创全球发展美好未来。中方倡议共同践行多边主义，加强在应对气候变化、生物多样性保护等议题上的沟通协调。深化务实合作，在环境可持续城市伙伴关系倡议、环保科技交流合作等领域，打造多层次、多领域合作模式。引领绿色低碳技术革新，深化金砖国家绿色技术分享交流与推广应用，为发展中国家乃至世界各国贡献生态环保解决方案。

南非、巴西、俄罗斯和印度环境部门的代表出席会议并发言。金砖各国就加快绿色低碳转型、实现2030年可持续发展目标、持续加强生态环境合作等内容进行深入交流，达成广泛共识。外交部、生态环境部有关部门代表参加会议。

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