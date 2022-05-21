人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

金砖国家进一步加强生态环境领域合作

2022年05月21日14:01 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京5月21日电 第八次金砖国家环境部长会议5月20日以视频形式召开。会议审议并通过《第八次金砖国家环境部长会议联合声明》，提出要加强政策对话，开展联合研究，在应对气候变化、生物多样性保护、海洋环境保护等领域开展合作。

　　此次会议由中方主办，以“携手共促绿色低碳发展”为主题。生态环境部部长黄润秋表示，金砖国家生态环境合作已成为推进全球生态文明建设不可或缺的重要组成部分。金砖国家应该适应新形势新需要，深化生态环境合作，为全球绿色低碳发展提供金砖动力，为实现2030年可持续发展目标、构建人类命运共同体、建设清洁美丽世界共同努力。

　　黄润秋指出，金砖国家生态环境合作潜力巨大，应进一步加强对话交流、协同配合，共商实现人与自然和谐共生新路径，推动构建高质量伙伴关系，共创全球发展美好未来。中方倡议共同践行多边主义，加强在应对气候变化、生物多样性保护等议题上的沟通协调。深化务实合作，在环境可持续城市伙伴关系倡议、环保科技交流合作等领域，打造多层次、多领域合作模式。引领绿色低碳技术革新，深化金砖国家绿色技术分享交流与推广应用，为发展中国家乃至世界各国贡献生态环保解决方案。

　　南非、巴西、俄罗斯和印度环境部门的代表出席会议并发言。金砖各国就加快绿色低碳转型、实现2030年可持续发展目标、持续加强生态环境合作等内容进行深入交流，达成广泛共识。外交部、生态环境部有关部门代表参加会议。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部