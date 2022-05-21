新华社北京5月20日电 日本4月通货膨胀率终于达到2%的目标。这来之不易，却并不被看好，原因是“此通胀”非“彼通胀”。

日本总务省20日发布的数据显示，剔除生鲜食品的核心消费价格指数4月同比上涨2.1%，是2015年之后首次超过2%。

这是4月20日在日本东京拍摄的日元和美元纸币。新华社记者张笑宇摄

日本政府和中央银行2013年初确定2%的通胀目标，希望日本经济摆脱长年通货紧缩局面。通胀率上一次超过2%是2015年3月，发生在日本调高消费税税率之后。如果排除消费税率上调影响，通胀率最近一次高于2%是2008年9月。

共同社解读，虽然最新通胀率表面上超过2%，但并不能给予央行信心或令其满意。推动通胀的因素主要是乌克兰危机引发能源和商品价格上涨，不符合政策制定者的期望，实现“可持续、可接受”的通胀仍然任重道远。

4月，日本能源价格总体上涨19.1%，其中汽油价格上涨15.7%，煤油上涨26.1%，天然气价格和电价也以两位数幅度上涨。日元对美元近期迅速贬值，推高进口成本。一名政府官员说：“原材料价格一直在上涨，日元贬值加重了影响。”

3月22日，为节约用电，日本东京一家商场关闭一部分展示电视。新华社记者张笑宇摄

“这并不意味着真正实现了目标，经济仍有下行风险，更高的商品价格正伤害消费。”日本明治安田综合研究所首席经济学家小玉佑一说。

小玉说，相比2008年通胀率超过2%时期，“当前基本价格趋势相同，但这次，乌克兰局势引发供给担忧，食品价格（上涨）趋势更大”。生鲜食品以外的食品价格4月涨幅达到2.6%，为2015年以来最大；176个监测品类中，127类价格上涨。

大和证券公司高级经济师末广徹认为，去除商品价格上涨因素，基本价格趋势没有变化，日本央行“未能以其希望的方式达成通胀目标”，因而将不得不继续执行现行货币政策。

1月21日，人们走在日本东京涩谷街头。新华社记者张笑宇摄

央行行长黑田东彦先前说，央行希望实现伴随居民收入大幅增长的可持续通胀，而不是商品价格上涨推动的短时通胀。

最新通胀率数据发布前，黑田在国会会议上说：“日本经济正在复苏，但面临商品价格上涨引发的下行压力。在这种情况下，最重要的是以强有力的货币宽松政策切实支持经济活动。”

“工资应该进一步增长，家庭才能承受更大幅度的物价上涨，通胀才更具有可持续性。”他说。

日本首相岸田文雄去年10月就任后提出新经济政策，注重通过“财富分配”实现经济良性循环，呼吁企业进一步提高工资。

日本工会与资方今年春季薪资谈判后，平均工资同比上涨2.1%，三年来涨幅首次超过2%，但小企业工资增幅较小。法新社援引瑞士银行分析师的话报道，“对工资增长和通胀的预期没有显著提升”，因而“眼下2%的通胀率不可持续”。（惠晓霜）

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