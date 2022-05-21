新华社布拉格5月20日电（记者邓耀敏 杨晓红）第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛捷克赛区比赛20日在捷克南部城市捷克布杰约维采举行。

本次比赛由中国驻捷克大使馆主办、捷克布杰约维采技术与商务学院孔子课堂承办，主题为“天下一家”，由主题演讲和才艺展示两部分组成。经过一系列选拔，6名大学生参加了当天的比赛。最终，来自查理大学的苏巴什·帕拉尤里获得冠军，并将代表捷克大学生参加在中国举行的“汉语桥”世界大学生中文比赛。

中国驻捷克大使馆临时代办张茂明在致辞中强调语言作为沟通桥梁的重要性，积极评价语言文化交流为增进中捷两国人民相互了解和友谊、促进中捷关系发展和深化发挥的重要作用。他说，中捷关系的未来系于两国青年，中方一直高度重视并积极推动两国人文和青年领域的交流合作。中国驻捷克大使馆将一如既往，积极支持中文在捷克的推广，支持捷克青年学子赴中国留学，支持推进两国教育领域交流。

捷克布杰约维采技术与商务学院副校长雅尔米拉·斯特拉高娃表示，感谢“汉语桥”比赛为捷克学生提供了与世界各国青年学子同台竞技、展示他们所掌握的中国语言和文化知识的机会。捷克布杰约维采技术与商务学院将通过与中国大学的众多合作项目，积极致力于推进捷克与中国在教育等领域的交流合作。

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