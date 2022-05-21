欧美君

5月18日，习近平总书记给南京大学的留学归国青年学者回信，在欧美同学会各级各类组织和广大留学人员中引发热烈反响。5月20日，欧美同学会召开党组理论学习中心组扩大会议，学习贯彻习近平总书记重要回信精神。欧美同学会党组书记、秘书长王丕君主持会议，党组成员、副秘书长程洪明和党组成员、中国留学人才发展基金会秘书长庄亮发言，欧美同学会机关各部门、各单位负责人列席会议。会议认为，习近平总书记给南京大学留学归国青年学者的回信，体现了党中央对留学人员群体的高度重视和殷切关怀，让人备受鼓舞，倍感振奋。习近平总书记对留学人员的要求和期望，就是我们留学人员工作者开展各项工作、搭建各类平台的根本遵循。生逢伟大时代，留学人员要心系“国家事”、肩扛“国家责”，以只争朝夕的精神，抢抓国家和个人大有可为的历史机遇期，为全面建成社会主义现代化强国而贡献智慧和力量。

会议提出，学习习近平总书记重要回信精神，要深刻把握时间节点的重要意义。2022年是中国共青团成立100周年，伟大的中国共产党即将召开二十大。在如此重要的时间节点上，习近平总书记给归国留学青年回信，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对留学人员成长的关怀和对留学人员工作的重视。在欧美同学会成立100周年庆祝大会上，习近平总书记从党和国家全局的高度对新时期留学人员提出希望和要求；在我们即将迎来建会110周年前夕，习近平总书记向归国留学人员回信寄语，这既是对广大留学人员重要作用和重大贡献的充分肯定，更是对我们留学人员工作者的鼓励和鞭策。要深刻把握回信对象的特殊意义。习近平总书记专门给“留学归国青年学者”回信，是党中央坚持“聚天下英才而用之”和“营造识才爱才敬才用才的环境”的又一具体体现，是新时代人才强国、科技强国战略下，党和政府对归国留学人员重要作用的高度重视。要深刻把握报效国家、服务人民的核心要义。留学人员最基本的底色是爱国，最牢固的信念是报国，“报效国家、服务人民”是一代又一代留学人员的共同理想，也是留学人员工作者要把握的核心要义。要深刻把握两方面的重要要求。习近平总书记指出，留学归国人员要“在坚持立德树人、推动科技自立自强上再创佳绩，在坚定文化自信、讲好中国故事上争做表率”。这体现出在百年未有之大变局下，党中央对广大留学人员和留学人员工作者的新期望、新要求，体现了引导广大留学人员以民族复兴为己任，笃定“国之所需，吾之所向”的信念，把智慧与力量播撒在民族复兴的奋斗征程上的重要意义。

会议强调，欧美同学会作为党领导下的群团组织，要把讲政治和加强政治建设首先体现在形成学习贯彻习近平总书记重要讲话、批示、指示、回信等精神的政治自觉、思想自觉和行动自觉上。要继续在习近平新时代中国特色社会主义思想中寻找我会的工作方向、工作目标、工作任务、工作举措，汲取精神滋养和奋斗力量。

会议要求，欧美同学会各级各类组织要充分认识习近平总书记重要回信的重大意义，迅速掀起学习贯彻热潮。要把学习好、贯彻好、落实好习近平总书记重要回信精神，作为全会当前和今后一个时期的重要政治任务，与深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想紧密结合，与深入学习贯彻习近平总书记在欧美同学会成立100周年庆祝大会上的重要讲话精神相结合，与加强和改进新形势下留学人员思想政治引领工作紧密结合，与迎接党的二十大胜利召开紧密结合，与筹备我会成立110周年庆祝活动紧密结合。要通过讨论会、座谈会等形式抓好各级各类组织及海外留学人员团体的学习，通过集体学习、线上交流、知识竞赛等形式抓好机关党员干部及青年同志的学习。要充分发挥门户网站、微信公众号、杂志、会刊、简报等平台的作用，大力宣传习近平总书记回信精神，系统谋划、精心部署、狠抓落实。

会议指出，要把学习贯彻的思想自觉与行动自觉体现在履好职、尽好责上。要在加强思想政治引领上再下功夫，积极动员和组织各级各类组织，引导广大归国留学人员弘扬留学报国的光荣传统，将所学知识与祖国建设的需要连在一起，将事业追求与中华民族的复兴伟业连在一起，更好地为人民服务。要在发挥人才库作用上再下功夫，引导广大留学人员勇做锐意创新的模范，努力成为行业骨干、青年先锋，着力在科技自立自强上创佳绩，尤其是在攻克“卡脖子”关键技术方面展现出新作为。要在讲好中国故事上再下功夫，引导广大留学人员发挥自身独特优势，努力做中外沟通的桥梁和纽带，讲好中国故事，传播好中国声音，向世界展示一个可亲、可敬、可爱的中国形象。

会议强调，作为留学人员工作者，我们要以服务、联系、引领和凝聚留学人员这个规模庞大的重要人才群体而引以为荣，要以工作在欧美同学会这个拥有百余年光荣历史的留学人员组织而引以为荣。我们要认真学习贯彻习近平总书记对留学人员工作和欧美同学会的系列重要讲话精神，按照党中央和中央统战部部署，把习近平总书记重要回信精神学习贯彻好，把思想和行动统一好，不断开创欧美同学会高质量发展的工作新局面，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开，以昂扬的姿态迎接我会成立110周年！

来源：《留学生》杂志

(责编：崔译戈、刘洁妍)