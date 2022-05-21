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中国驻欧盟使团发言人就欧盟涉港和涉澳年度报告答记者问

2022年05月21日10:43 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔5月20日电 （记者张朋辉）20日，中国驻欧盟使团发言人就欧盟涉港和涉澳年度报告答记者问。全文如下：

问：5月20日，欧盟分别发表2021年度涉香港特区和涉澳门特区报告，称香港的基本自由持续恶化，澳门人民的政治权利和基本自由面临日益严峻的挑战。中方对此有何评论？

答：我们注意到欧方这两份报告。两份报告颠倒黑白、是非不分，对香港、澳门的政治经济发展指手划脚、说三道四，污蔑中方破坏“一国两制”，粗暴干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

关于香港，随着香港国安法的实施和特区新选举制度的成功实践，香港实现由乱转治的历史性转折，社会恢复稳定，经济发展重回正轨，良政善治得到提升，法治正义得到伸张，香港市民依法享有的民主权利和自由得到更加充分保障。事实摆在面前，欧方却视而不见、听而不闻，到底有什么不可告人的目的？难道一个“黑暴”肆虐、打砸抢烧的香港才是欧盟眼中的自由香港？难道一个“港独”猖獗、“揽炒”横行的香港才是欧盟眼中的民主香港？归根结底是欧方有些人见不得香港好，巴不得香港乱！

关于澳门，澳门回归祖国20多年来，“一国两制”实践取得举世公认的成就。如今的澳门处于历史最好发展时期，经济和社会蓬勃发展，市民依法享有前所未有的广泛权利和自由，这是任何不带偏见的人都不可否认的事实。

香港、澳门是中国的特别行政区，香港和澳门事务均属中国内政，不容任何外来干涉。欧方试图借两份报告抹黑香港、澳门和中央政府，破坏香港、澳门繁荣稳定大局，完全是打错了算盘，也绝不可能得逞。中国政府全面准确贯彻“一国两制”的决心坚定不移，维护国家主权安全发展利益的意志坚如磐石。我们奉劝欧方收起殖民主义心态和“教师爷”作派，恪守国际法和国际关系基本准则，立即停止以任何形式干涉香港、澳门事务和中国内政。

(责编：崔译戈、张悦)

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