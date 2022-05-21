新华社堪培拉5月21日电（记者岳东兴 白旭）澳大利亚21日举行联邦议会选举。当地时间8时至18时，选民可在各投票点投票。

寻求连任的现任总理、自由党党首莫里森在选举前称，他领导的自由党和国家党执政联盟在应对新冠疫情和经济复苏等挑战中，保住了约70万个就业岗位，降低了失业率。主要反对党工党党首阿尔巴内塞表示，尽管澳政府一直在传递所谓经济强劲的信息，澳民众的体验却是高昂的生活成本。如工党赢得选举，将提高托幼补贴，让更多父母能同时全职工作，增加民众收入。

澳新闻集团20日公布的最新民调显示，如果在执政联盟和工党中二选一，工党的支持率为53%，执政联盟为47%。

澳大利亚每3年举行一次联邦议会选举。这次选举将改选众议院全部151个议席和参议院76个议席中的40席。获得众议院至少76席的政党或政党联盟将执政，其党首将担任总理。如果自由党和国家党联盟或工党所获席位都不足76席，就需要获得小党或独立议员的支持才能执政。

澳选举委员会网站介绍，今年有投票资格的选民人数超过1700万。澳实行强制投票制，年满18岁的公民必须在选举中投票。部分21日无法前往投票点投票的选民，已选择提前投票。

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