新华社北京5月20日电（记者王立彬、岳德亮）5月20日，联合国全球地理信息知识与创新中心成立仪式以线上方式举行。该中心是联合国在华设立的首个直属专门机构，隶属于联合国经济与社会事务部，驻浙江湖州德清。

习近平主席于2020年9月，在第75届联合国大会一般性辩论上正式宣布，将支持联合国在华设立联合国全球地理信息知识与创新中心。中心成立之际，联合国秘书长古特雷斯致贺信。中华人民共和国自然资源部部长陆昊代表中国政府与联合国副秘书长刘振民签署有关法律文件。陆昊、刘振民及浙江省省长王浩共同为中心视频揭牌。

古特雷斯在贺信中表示，中心的成立是在全球地理信息提质赋能征途上的重要里程碑。落实2030年可持续发展目标需要海量数据，迫切需要地理信息数据、方法、框架、工具和平台。可靠、及时、可获取、可分类的地理信息数据能够帮助监测发展进程，为科学决策提供依据，助力可持续发展目标落实，使我们的世界更加美好。

据介绍，自然资源部将同联合国经社部密切合作，积极协调中国地理信息发展资源，为联合国全球地理信息知识与创新中心运行和发展提供技术、数据、产品、服务、人才等支持。

联合国全球地理信息知识与创新中心将充分调动各成员国和利益相关方的优势、资源和力量，进一步提升地理信息在全球可持续发展中的关键作用，汇集和共享相关数据信息，积极为国际社会落实2030年可持续发展议程提供技术和能力建设支持，共同应对经济、社会、环境领域的全球性挑战。

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