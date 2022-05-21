新华社联合国5月20日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵20日表示，应通过标本兼治处理移民问题，必须消除针对移民的歧视和暴力，并推动政治解决争端。

戴兵在首届国际移民审查论坛一般性辩论上说，发展不充分、不平衡是产生移民问题的主要动因。发展不足导致的问题终究要通过实现发展来解决。各国要加强国际发展合作，帮助移民来源国发展经济，改善民生，提升能力建设，移民目的国应推动包容性发展，促进移民融入社会。

戴兵说，部分国家将移民长期羁押在条件恶劣的移民拘留中心，甚至对移民儿童采取“骨肉分离”做法，酿成人间惨剧。2021年美国纽约市针对亚裔的仇恨犯罪同比增长360%。各国应切实保障移民合法权益，反对借疫情搞污名化、煽动种族歧视和仇外情绪，为移民创造安全、友善的生存环境。

戴兵说，武装冲突摧毁民众家园，造成大规模流离失所和非正常人口流动。国际社会应坚持政治解决大方向，推动冲突当事方履行国际人道法义务，通过对话谈判恢复和平，推进重建与和解，消除人口大规模、非正常流动的动因。

戴兵表示，移民是全球化时代的重要特征。正常移民流动有助于激发创新活力，促进经济发展和全球包容性增长，增进世界各国相互理解与文化融合。2018年，联大通过《移民问题全球契约》。4年来，《移民问题全球契约》落实取得积极进展，但也面临严峻挑战。国际社会亟需加强团结，加快落实《移民问题全球契约》和2030年议程，推动实现安全、有序、正常的移民。

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