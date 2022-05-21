新华社北京5月20日电 综合新华社驻伦敦、日内瓦记者报道：英国卫生大臣赛义德·贾维德20日通过社交媒体表示，英国卫生安全局已确认英国新增11例猴痘病例。至此，英国近期确诊猴痘病例已达20例。世界卫生组织官员日前表示，目前对猴痘的传播模式、临床特征及流行病学等方面仍有很多未知。

赛义德·贾维德表示，大多数病例目前症状较轻，英国已采购更多针对猴痘有效的疫苗。

世界卫生组织负责突发事件应对的助理总干事易卜拉希马·索塞·法勒日前在该组织记者会上表示，猴痘主要在西非和中非地区流行，病例多发现于尼日利亚、刚果（金）、中非共和国等国。例如，2020年刚果（金）报告6000多例病例，2021年报告3000多例；尼日利亚今年的病例数也在增加，主要发生在农村地区。目前对猴痘的传播模式、临床特征及流行病学等方面仍有很多未知，在治疗和诊断方面也仍然存在空白。

就英国报告的猴痘病例，他表示，世卫组织正与区域办事处、英国公共卫生部门及合作伙伴密切沟通，不仅监测与有尼日利亚旅行史的病例有过接触的人员，同时也在监测英国本土传播病例。世卫组织注意到猴痘在有男男性行为者中传播的情况，这是一条新线索，需要正确调查才能更好地了解英国和其他一些国家的本土传播动态。

世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安表示，过去几年里，猴痘的流行病学情况发生了变化，其出现范围有所扩大。在西非和萨赫勒地区，气候压力不断增加，农业实践不断变化，人类在许多情况下为了生存不得不适应环境。与此同时，小动物和啮齿动物也在适应环境，它们处于同样的干旱和食物危机当中，这使得动物种群和人类更加接近，有时为了相同的食物资源而竞争。

他强调，必须真正了解上述地区的深层生态和人类行为，应让社区参与并赋予它们权力以了解这种疾病是如何传播的，然后试图从大自然源头上阻止这种疾病传播给人类。

猴痘是一种病毒性人畜共患病，猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人，虽不易发生人际传播，但与感染者密切接触也可能感染。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重。（参与记者：黄泽民、刘曲）

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