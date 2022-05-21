新华社北京5月20日电 （记者成欣）5月19日至20日，中共中央对外联络部指导金砖国家智库合作中方理事会、中国民间组织国际交流促进会以“团结合作推动发展，携手迈向美好未来”为主题，举办金砖国家政党、智库和民间社会组织论坛。论坛发表共同倡议。

共同倡议指出，在世界进入新的动荡变革期的背景下，金砖国家为推动全球团结抗疫、促进经济平稳复苏、推进完善全球治理发挥了重要作用。面对新的形势和任务，金砖国家应聚焦发展问题、全力保障民生，积极落实联合国2030年可持续发展议程；推动各类合作机制保持发展势头，深入推进金砖国家新工业革命伙伴关系，加强新兴市场国家和发展中国家合作；维护全球产业链供应链稳定，完善国际金融货币体系，构建开放型世界经济；发挥各自优势，互通人文资源，深化人文交流，形成多元互动的人文交流大格局；坚持在广泛协商、凝聚共识基础上改革和完善全球治理体系，提高新兴市场国家和发展中国家在国际事务中的代表性和发言权，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

共同倡议强调，金砖国家政党应肩负引领方向、凝聚共识、促进发展、加强合作、完善治理的政治责任，智库应在规划对接、政策协调上当好政府的参谋和助手，在理念传播、民意通达上发挥桥梁作用，民间社会组织应成为各国人民增进了解、深化友谊、加强合作、促进协调的重要平台。期待金砖国家领导人第十四次会晤进一步深化金砖战略伙伴关系，推动金砖合作取得更多务实成果。

《 人民日报 》（ 2022年05月21日 03 版）

(责编：袁勃、岳弘彬)