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深化金砖合作，让进步的力量越聚越强（和音）

2022年05月21日05:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国将继续秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，与金砖伙伴一道把合作的蛋糕越做越大，让进步的力量越聚越强，共同开创人类美好未来

　　

　　“作为国际社会积极、向上、建设性力量，金砖国家应该坚定信念，直面风浪，以实际行动促进和平发展，维护公平正义，倡导民主自由，为处于动荡变革期的国际关系注入稳定性和正能量。”5月19日，习近平主席在金砖国家外长会晤开幕式上发表视频致辞，深刻阐述安全与发展两件大事，对深化金砖政治安全合作提出重要意见，为实现构建人类命运共同体的美好愿景凝聚信心和力量。

　　当前，百年变局和世纪疫情相互交织，世界经济复苏脆弱乏力，发展鸿沟加剧，全球性挑战增多，国际形势中不稳定、不确定、不安全因素日益突出，治理赤字、信任赤字、发展赤字、和平赤字有增无减。但是，和平与发展的时代主题没有变，各国人民对美好生活的追求没有变，国际社会同舟共济、合作共赢的历史使命也没有变。在世界处于关键历史转折点之际，金砖国家加强团结合作比以往任何时候都更加重要。

　　习近平主席指出：“历史和现实告诉我们，以牺牲别国安全为代价，片面追求自身安全，只会造成新的矛盾和风险。”在国与国相互依存的今天，追求“绝对安全”“独享安全”行不通，必须以对话取代对抗，以协商取代胁迫，以结伴取代结盟，以共赢取代零和，努力寻求普遍安全的最大公约数。习近平主席提出全球安全倡议，为破解全球安全治理难题、弥合全球安全鸿沟贡献了中国智慧、中国方案。金砖国家要加强政治互信和安全合作，就重大国际和地区问题密切沟通协调，照顾彼此核心利益和重大关切，相互尊重主权、安全、发展利益，反对霸权主义和强权政治，抵制冷战思维和集团对抗，共建人类安全共同体。

　　发展是新兴市场国家和发展中国家的共同任务。面对当前各种风险挑战，加强新兴市场国家和发展中国家团结合作，比以往任何时候都更为重要。习近平主席提出全球发展倡议，为推进全球发展事业指明方向、明晰路径，得到100多个国家和联合国等多个国际组织的积极响应和广泛支持，50多个国家加入“全球发展倡议之友小组”。金砖合作的意义超出五国范畴，承载着新兴市场国家和发展中国家乃至整个国际社会的期望。金砖国家要同更多新兴市场国家和发展中国家开展对话交流，打造开放多元的发展伙伴网络，以实际行动推动国际社会聚焦全球发展事业，让更多新兴市场国家和发展中国家共同唱响团结合作、互利共赢的大合唱。5月19日首次举行的“金砖+”外长对话会达成许多共识，体现了新兴市场国家和发展中国家联合自强、深化团结合作、共同开创光明前景的愿望和信心。

　　中国高度重视金砖国家合作机制，积极推动金砖合作走深走实。2013年以来，习近平主席在金砖国家领导人会晤等场合发表一系列重要讲话，为深化金砖合作提出中国倡议、注入中国信心、增添中国力量。从加快建设金砖国家新工业革命伙伴关系，联手培育经济增长新动能，到成立金砖国家疫苗研发中国中心，为消除疫苗鸿沟提供助力，再到举行金砖国家治国理政研讨会暨人文交流论坛，加强互学互鉴……中国与各方一道，推动金砖合作持续迈出新步伐、取得新进展，不断巩固政治安全、经贸财金、人文交流“三轮驱动”合作架构，构建起更紧密、更务实的伙伴关系。今年中国接任金砖主席国以来，已举办50多场重要活动，推动金砖合作在多个领域取得重要进展，为金砖国家领导人第十四次会晤奠定了坚实基础。

　　2017年，习近平主席在厦门主持金砖国家领导人第九次会晤，开启了金砖合作第二个“金色十年”，在金砖合作进程中留下了鲜明的中国印记。今年，中国将再次主办金砖国家领导人会晤，开启金砖合作新篇章。中国将继续秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，与金砖伙伴一道把合作的蛋糕越做越大，让进步的力量越聚越强，共同开创人类美好未来。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月21日 03 版）
(责编：袁勃、岳弘彬)

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