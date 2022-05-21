新华社北京5月20日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部长绍伊古20日说，乌克兰马里乌波尔亚速钢铁厂内已有1908名乌方武装人员投降。乌克兰国防部发言人20日说，俄军正试图包围在卢甘斯克西部的乌军。

——俄罗斯国防部长绍伊古20日在国防部会议上说，对乌克兰马里乌波尔亚速钢铁厂的围困行动仍在继续，截至目前已有1908名乌方武装人员缴械投降；另有177名平民获救，包括85名妇女和47名儿童，获救平民得到了医疗和心理救助。

绍伊古还表示，为应对美国和北约在俄西部边境地区日益增长的军事威胁，俄军正采取适当的反击措施。2022年年底前，将在俄西部军区建立12个新的军事单位和子单位。今年将为俄军提供超过2000件现代化武器和军事装备。

——据乌克兰国家通讯社20日报道，乌克兰国防部发言人莫图兹亚尼克当天在新闻发布会上表示，乌东部战况激烈并出现恶化迹象，俄军向整个军事接触线发起猛烈攻击，主要目标是包围在卢甘斯克地区西部利西昌斯克和北顿涅茨克两地的乌军。在哈尔科夫州，俄军正对伊久姆南部和西南部的乌军阵地进行炮火打击，而在顿涅茨克地区的斯拉维扬斯克，乌军暂时击退了俄军进攻。

——据乌克兰国家通讯社20日报道，卢甘斯克地区军事行政长官谢尔盖·盖代在社交媒体发文称，卢甘斯克西部工业城市鲁别日诺耶已被俄军彻底摧毁，目前该市已不存在完整建筑，大量受损房屋难以修复。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫20日发布通报说，自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁乌军172架飞机、125架直升机、952架无人机、314套防空导弹系统、3168辆坦克和其他装甲车、396台多管火箭炮、1571门野战火炮及迫击炮和3039辆特种军用车辆。

——乌克兰武装部队总参谋部20日在社交媒体发文说，截至20日，俄军在对乌作战中已损失人员约28700人，损失坦克1263辆、装甲车3090辆、火炮系统596套、多管火箭炮200套、防空系统93套、固定翼飞机204架、直升机168架、战术无人机460架、巡航导弹103枚、舰船/巡逻艇13艘、汽车和燃油运输车2162辆。

——乌克兰总统泽连斯基19日在社交媒体发文说，他当天与英国首相约翰逊通话，讨论了武器援助、乌农产品出口和燃油进口等问题。英国首相府消息说，双方就开辟海上和陆地路线以输出乌粮食储备进行了探讨。

——乌克兰总理什梅加尔20日在社交媒体发布声明说，欧盟当天向乌克兰提供了第二批宏观金融援助。乌财政部20日发布声明说，收到欧盟第二批6亿欧元的宏观金融援助。

——俄罗斯外交部负责北极事务的高级官员尼古拉·科尔丘诺夫20日说，瑞典和芬兰加入北约可能引发北极合作发展的“修正”。他表示，俄方愿意恢复北极合作对话，将最大限度减少北极理事会工作暂停带来的负面影响，尽早恢复该理事会的全面工作不仅符合北极地区国家的利益，也符合整个国际社会的利益。

——芬兰国有能源公司加苏姆公司20日宣布，俄罗斯天然气工业出口公司将于21日晨切断对芬兰的液化天然气供应。加苏姆公司将从其他来源向其客户供应天然气，该公司在燃气管网区域的加气站将继续正常运行。（参与记者：刘恺、李铭、李东旭、杜鹃、陈静、徐谦、赵冰）

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