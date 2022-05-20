新华社北京5月20日电 题：携手，为了更美好未来——金砖国家政党、智库和民间社会组织论坛综述

新华社记者成欣、孙楠

以“团结合作推动发展，携手迈向美好未来”为主题，金砖国家政党、智库和民间社会组织论坛19日至20日以视频方式举行。来自10个国家的130余名政党领导人、智库和民间社会组织代表线上参会，共议推进后疫情时代金砖合作。

与会各方普遍认为，近年来金砖国家交流合作取得丰硕成果。金砖国家政党、智库和民间社会组织要继续发挥各自特色优势，坚守全人类共同价值，践行真正的多边主义，推动落实全球发展倡议和全球安全倡议，推进联合国2030年可持续发展议程，携手迈向更美好的未来。

“共建人类安全共同体”

加强政治互信和安全合作，反对霸权主义和强权政治，抵制冷战思维和集团对抗，共建人类安全共同体——这是与会各方的共同心声。

“我们必须抵制一切企图以狭隘的民族主义、单边主义取代多边主义和交流合作的行径。只有我们团结一致，才能解决世界面临的问题。”南非非洲人国民大会主席、总统拉马福萨在致论坛的贺信中说。

柬埔寨人民党主席、政府首相洪森表示，在国际局势复杂演变的背景下，要想切实解决当前面临的问题，就不能抛弃和退出多边机制。东盟、金砖国家以及国际社会必须加倍努力，重振多边主义。“不应使用单边制裁、经济封锁等违反国际法和联合国宪章宗旨和原则的制裁手段干涉遏制他国。”

印度尼西亚民主斗争党总主席、前总统梅加瓦蒂认为，万隆会议在和平共处五项原则基础上提出处理国家间关系十项原则，至今仍对国际关系实践具有十分重要的指导意义。“怀着同样的精神，我们希望今后不再有国家将自身利益建立在他国苦难之上。”

巴西进步党执行主席克劳迪奥·卡雅多说，当前局势下，更需要各方保持理智和慎重。金砖国家应为和平尽力，通过外交手段促进地区和平稳定。

印度共产党中央书记处书记、国际部部长帕拉布·森古普塔表示，全球安全倡议与当今时代主题高度契合。“中国将加强合作、不干涉别国内政作为外交政策方针，这让我印象非常深刻。”

“全球发展倡议为全球合作注入新的动力”

发展是新兴市场国家和发展中国家的共同任务。不少嘉宾指出，面对当前各种风险挑战，金砖国家应以实际行动推动国际社会聚焦全球发展事业。

阿根廷正义党主席、总统费尔南德斯在贺信中说，金砖国家对世界经济发展起着至关重要的作用，正在并将为维护全球宏观经济稳定、推动世界经济增长作出日益重要的贡献。“我对金砖国家承诺全面落实联合国2030年可持续发展议程及其具体目标表示赞赏。”

“为促进后疫情时代包容、可持续、有韧性的经济社会复苏和发展，我们必须开展更加紧密的合作。”洪森说，“我完全赞同习近平主席提出的全球发展倡议，这一倡议不仅为全球合作注入新的动力，也为发展滞后的国家特别是遭受疫情重创的国家提供了新的机遇。”

南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任孟大为认为，与其把时间和精力花费在军事部署，不如聚焦和平、改革和发展。全球发展倡议为克服当前困难提供了新的思路，反映了广大非洲国家的心声。

“发出团结有力的金砖声音”

各方普遍认为，面对新冠肺炎疫情、气候变化等全球性挑战，金砖国家政党、智库和民间社会组织应增强命运共同体意识，推动经济、社会和环境等领域协调发展，建设更加美好、公平、繁荣的世界。

费尔南德斯表示，世界需要政党、智库和民间社会组织共同努力，鼓励并深化新兴国家和发展中国家之间及其同发达国家的合作。“新兴国家和发展中国家面临共同挑战，单打独斗没有出路。”

俄罗斯统一俄罗斯党最高委员会主席格雷兹洛夫说，金砖国家在框架内的协作为各成员国发展创造了十分有利的条件。负责任政党之间加强团结合作比以往任何时候都更加重要。“我们不允许本就脆弱的全球粮食体系遭到破坏，不允许饥饿问题继续恶化。这是金砖国家政党、智库及民间社会组织面临的共同任务。”

印度人民党全国副主席巴贾扬特·杰伊·潘达表示，金砖国家拥有诸多相似特点，应发挥作用，推动新兴市场国家更好参与全球治理问题。未来金砖国家不仅要加强政府层面的合作，还应进一步加强政党合作。

孟大为说，金砖国家新开发银行开业以来成效显著，下一步，应加强公共卫生合作，尝试探讨建立金砖国家公共卫生机构。“希望在今年这一关键之年进一步巩固金砖机制多年来取得的成就，同时在一些新的领域作出探索。”

金砖国家政党、智库和民间社会组织论坛由中共中央对外联络部指导金砖国家智库合作中方理事会、中国民间组织国际交流促进会共同主办。

(责编：岳弘彬、袁勃)