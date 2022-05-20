人民网雅加达5月20日电 （记者张杰）20日，中国驻东盟使团和东盟方通过视频形式举办中国东盟关系雅加达论坛研讨会。本次活动主题是：“深化全球发展倡议与东盟共同体愿景2025合作，加快落实联合国可持续发展2030年议程”。

中国外交部部长助理吴江浩、缅甸外交部常秘千埃、柬埔寨外交与国际合作部国务秘书康富、泰国外交部副次长朱拉玛妮、东盟副秘书长艾格帕、印尼外交部代表福斯特大使在开幕式上致辞。中国驻东盟大使邓锡军、缅甸常驻东盟代表昂苗敏、印尼前副外长迪诺致闭幕辞。

中国外交部部长助理吴江浩在开幕式上致辞

吴江浩表示，中国国家主席习近平提出全球发展倡议，得到东盟国家高度关注和积极支持。中国愿同东盟国家一道，坚定作全球发展事业的倡导者，坚持作发展合作的行动派，推动全球发展倡议和东盟共同体建设深入合作，助力落实可持续发展2030年议程，实现协同增效。

吴江浩就中国东盟推进全球发展倡议合作提出四点建议：一是加强战略对接，凝聚合作共识。双方应抓住机遇，推动倡议同东盟共同体愿景、“东盟印太展望”的重点领域加强合作，突出优势互补，坚持互利共赢。二是促进交流互鉴，搭建合作平台。用好中国东盟、澜湄合作、中国东盟东部增长区合作和中国同东盟国家双边合作等区域、次区域和双边渠道，开展合作，形成合力。三是推动早期收获，创建最佳实践。双方可从共同关心的减贫扶贫、卫生健康、绿色发展、粮食安全等课题做起，积极研提试点项目，建立中国东盟全球发展倡议项目库。四是坚持开放包容，形成国际合力。中方将支持做大中国、东盟秘书处、联合国三方可持续发展研讨会等品牌项目，愿探讨同东盟国家、其他地区国际组织或其他域外国家，在坚持平等互利基础上，开展三方、多方务实合作，实现多赢共赢。

东盟方一致认为，疫情延宕和国际局势动荡进一步迟缓2030年议程，国际社会有必要加强协作，共同应对。全球发展倡议同东盟共同体愿景有众多相似理念，加强同倡议战略对接有助于东盟共同体建设和推进2030年议程。论坛将增进东盟对倡议认识，愿同中国探讨实施路径，共同推动区域经济复苏，维护地区发展繁荣。

千埃表示，应通过有效的多边和区域合作调动资源，探索应对共同挑战的解决方案。康富表示，中国东盟可围绕合理调动资源、活用合作平台、分享实践经验、增强数据共享四个方面开展合作。朱拉玛妮表示，作为东盟可持续发展合作协调国，泰国欢迎全球发展倡议，愿积极探索将倡议融入东盟共同体建设。艾格帕表示，东盟愿与中国等伙伴一道，构建以人为本、发展优先的价值共同体。福斯特表示，可积极探索东盟共同体愿景及“东盟印太展望”与倡议对接。迪诺表示，中国是言出必行的国家，希望东盟中国成为维护东亚地区稳定发展两大支柱，让21世纪成为亚洲世纪。

中国驻东盟大使邓锡军致闭幕辞

邓锡军在闭幕致辞时表示，中国和东盟应以更坚定意志和更紧密合作，推动全球发展倡议同东盟共同体愿景协调对接，助力地区加快2030年议程，更好造福地区民众，深化全球发展合作、推动构建人类命运共同体。我们要坚守真正的多边主义，支持建设以东盟为中心，开放、包容的区域架构，反对单边主义和冷战思维，秉持团结合作、互利共赢、共同发展的初心和使命，倡导可持续安全，为地区实现全面可持续复苏营造有利环境。我们要围绕共建中国东盟“五大家园”愿景，加大政策交流和经验分享，积极打造“早期收获”项目。针对与会嘉宾相关问题，邓锡军指出，全球发展倡议仍处于合作起步阶段，愿本着共商共建共享原则同各方积极探讨、开展重点领域务实合作。

来自中国、东盟国家及联合国亚太经社会的官员、专家学者等百余人参加研讨会。中国外交部国际经济司副司长鲁梅等作主旨发言，国务院发展研究中心国际合作局局长贡森、乡村振兴局中国国际扶贫中心副主任李昕、生态环境部对外合作与交流中心处长李霞及其他官员、专家学者参与研讨。各方普遍认为，全球发展倡议能够有效促进2030年议程进展，有助于加强以东盟为中心的区域合作架构，期待中国与东盟国家探索更多合作路径，共促区域发展繁荣。

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