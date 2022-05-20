王岩松（右）、马可·布拉加（左）代表双方签约并合影。淡水河谷供图

人民网里约热内卢5月20日电（记者毕梦瀛、吴杰）5月18日，淡水河谷与徐工巴西首批矿山设备采购签约仪式在巴西米纳斯吉拉斯州包索市徐工巴西工厂举行，包括5台GR3505矿用平地机在内的采矿和基建设备将于今年年底前向淡水河谷巴西运营区交付。

徐工机械副总裁、徐工巴西董事长王岩松表示，徐工在巴西有良好的社会资源，致力于服务全球客户，提供成套化矿山设备解决方案以及全面的销售服务保障，并将借助巴西的市场环境加大环保纯电动产品的推广与投入。

淡水河谷采购与入境物流总监马可·布拉加说，我们很高兴可以与中国最大的工程机械制造商加强合作。淡水河谷作为中国近半个世纪的长期合作伙伴，不仅向中国持续供应了优质的铁矿石产品和基本金属产品，还与中国领先的制造商和服务商建立了双赢的合作伙伴关系。徐工成为我们的供应商，使我们能够更好地借力中国制造业历经数十年发展所获得的规模和技术。

双方还就矿山机械的合作开发和制造、节能减排、绿色环保的新能源纯电动产品的开发、产品的智能化和无人化以及基于5G等领域的智慧矿山建设等话题展开探讨。

据徐工巴西副总经理甘新廷介绍，徐工巴西是徐工首个海外全资子公司，集研发、生产、销售、服务、备件、金融为一体，年产能7000台主机。2021年，徐工巴西经营业务逆势增长222%。

淡水河谷是一家全球矿业公司，总部位于巴西里约热内卢市，是世界上最大的铁矿石和镍生产商之一。自1973年将第一船铁矿石运往中国起，淡水河谷已与中国建立了长达近半个世纪的合作伙伴关系。

去年10月26日，淡水河谷与徐工就采矿和基建设备的潜在供应签署合作备忘录，包括零排放设备和自动驾驶设备。其中，两辆载重达72吨的零排放电池驱动矿用卡车即将于6月如期运抵淡水河谷位于巴西等地的运营区。

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