“和平与发展的时代主题没有变，各国人民对美好生活的追求没有变，国际社会同舟共济、合作共赢的历史使命也没有变。”5月19日，国家主席习近平在金砖国家外长会晤开幕式上发表视频致辞，高度评价了金砖国家外长会晤的重要意义，深刻阐述了安全与发展这两件大事，对深化金砖国家政治互信和安全合作提出了极富建设性的意见，为推动新兴市场国家和发展中国家进一步团结合作指明了方向。

当下，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，人类还未走出世纪疫情阴霾，又面临新的传统安全风险。伴随世界经济长期低迷，逆全球化思潮涌动，一些国家的债务风险加剧，粮食安全问题愈发突出，全球产业链和供应链正面临空前挑战。各国唯有加强对话、密切合作，才能共同战胜困难、走出危机。

习主席在致辞中指出：“作为国际社会积极、向上、建设性力量，金砖国家应该坚定信念，直面风浪，以实际行动促进和平发展，维护公平正义，倡导民主自由，为处于动荡变革期的国际关系注入稳定性和正能量。”习主席的这一讲话，是对金砖国家在当前复杂严峻国际背景下的重要指引。金砖国家有必要进一步加强战略沟通协调，增进政治互信，坚持多边主义，强化务实行动，让合作的蛋糕越做越大，让进步的力量越聚越强，为构建更加公平、公正、合理、包容的国际格局作出应有贡献，努力为构建人类命运共同体而积极行动。

认清方向，把握大势，凝聚共识，识变应变。金砖国家要准确把握安全与发展这两大时代主题，努力寻求普遍安全的公约数，坚持重视各国合理安全关切，秉持安全不可分割原则，构建均衡、有效、可持续的安全架构，反对把本国安全凌驾于他国安全之上的行为，在共建人类安全共同体进程中发挥更大作用；同时，金砖国家应努力携手绘制共同发展的同心圆，尤其要同更多新兴市场国家和发展中国家开展对话交流，增进理解互信，拉紧合作纽带，加深利益交融，让发展成果惠及更多发展中国家。

冲出迷雾走向光明，最强大的力量是同心合力，最有效的方法是和衷共济。当前世界正处于关键历史转折点，金砖国家加强团结合作比以往任何时候都更加重要。五国应在抗疫、贸易、卫生、人文、气候变化等各领域相互支持、密切配合，做国际社会开放、团结、合作的表率，并同各国一道，推动全球发展倡议走深走实，构建全球发展伙伴关系，努力营造有利于发展的国际环境，为实现构建人类命运共同体的美好愿景作出更大贡献。

央视评论员

(责编：袁勃、岳弘彬)