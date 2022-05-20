新华社符拉迪沃斯托克5月20日电（记者陈畅）俄罗斯太平洋舰队司令谢尔盖·阿瓦基扬茨20日宣布，俄罗斯太平洋舰队2022年将接收两艘核潜艇和一艘柴电潜艇。

塔斯社当天援引阿瓦基扬茨的话说，太平洋舰队今年将接收第一艘“北风之神-A”级战略核潜艇“奥列格大公”号和第一艘“亚森-M”级核潜艇“新西伯利亚”号。多用途核潜艇“新西伯利亚号”将装备“口径”和“缟玛瑙”巡航导弹，“奥列格大公”号战略核潜艇将装备“布拉瓦”弹道导弹。“布拉瓦”弹道导弹由莫斯科热力工程研究所研制，是俄最新海基三级固体燃料潜射导弹，平均射程超过8000公里。

阿瓦基扬茨是在俄罗斯太平洋舰队成立291周年之际宣布这一消息的。他补充说，俄太平洋舰队今年还将接收一艘静音柴电潜艇“马加丹”号，该潜艇将配备“口径”巡航导弹。随着“马加丹”号入列，俄太平洋舰队配备“口径”巡航导弹的静音柴电潜艇将达到6艘。

俄太平洋舰队是俄海军四大舰队之一，是俄在太平洋沿岸地区部署的一支重要海军力量，舰队司令部设在俄远东滨海城市符拉迪沃斯托克。

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