【编者按】美国之害，人皆见之。新华社推出“美国之害”系列专题报道，深入挖掘美在海外霸凌事实史料，深刻揭示美国海盗文化、好战基因和强权逻辑。请看第三篇：

新华社马尼拉5月20日电 在刚刚落幕的美国-东盟领导人会议上，美国再次表现出拉拢控制东盟国家的企图心，包括承诺要加强与这一地区的安全合作。

且慢！那就先看看美国多年来打着“安全合作”的幌子搞的“大买卖”——向东盟国家高价出售二手军事装备。说“安全”吧，这些已服役数十年被淘汰掉的“二手货”频酿事故。说“合作”吧，明眼人都看得出美国借对外军售拉拢控制他国的算计。新华社记者来捋一捋美国这稳赚不赔的“坑人买卖”——

一宗罪：屡酿重大事故

2021年7月4日，菲律宾空军一架C-130运输机在南部苏禄省坠毁，导致53人死亡、50人受伤。这是菲律宾30年来最惨空难。事发当天是菲美建交75周年纪念日，与美国“国庆节”独立日同一天。

菲军方文件显示，这架运输机是从美军处购得，5个月前才正式交付菲空军服役。同批订单包括两架飞机，美方最终开价16亿菲律宾比索（约合3255万美元）——这还是美方声称在“安全合作援助”框架下给出的“友情价”。

记者通过一家飞行器数据网站查到，这架坠毁的C-130军用运输机首飞时间为1988年2月，入列美国空军的注册编号为87-284，在美国空军多个部队服役后，已于2016年停飞。也就是说，美军以“安全”“合作”“援助”“友情”标签，高价卖给菲律宾的是一架有着33年机龄、停在仓库落灰的二手货。反正美军自己是不敢再让它去“壮志凌云”了！

这是2021年7月4日在菲律宾苏禄省的军机坠毁现场拍摄的飞机残骸。新华社发（苏禄联合特遣部队供图）

不仅菲律宾，在泰国、印度尼西亚等东盟国家，谁家还没有这种美军“二手货”？这些“二手货”频酿安全事故，引发争议：

自2010年以来，泰国共有5架F-16战斗机在日常训练中坠毁，造成2名飞行员死亡。其中，今年3月坠毁的F-16战斗机曾在美军服役20年，后卖给泰国空军，总服役时间长达40年。

2015年，印尼空军一架二手F-16战斗机在训练中机尾发生爆炸，接着起火燃烧，导致飞行员受伤。调查结果显示，事故原因就是发动机老旧。同批共有5架飞机，2014年才从美国交付给印尼。印尼空军随后不得不一度停飞所有F-16战斗机。

讲真，美国这操作究竟是“安全合作”，还是“坑人买卖”？明眼人其实很多。

《菲律宾星报》专栏作家李天荣点评说，菲美不平等的军事合作实际上是“殖民主义残余”，美国利益“优先”于菲律宾利益。

菲律宾金砖国家政策研究会研究员安娜·马林博格-乌伊说，美国口惠而实不至，自称帮助菲律宾推进军队现代化，但给菲律宾的几乎都是二手装备，“我们有时视这些装备为破烂”。

二宗罪：维护成本高昂

买着不便宜，用起来更费。这些美国二手军事装备的维护成本高昂，令东盟国家相当头疼。

泰国政府网站显示，2017至2020财年，泰国政府共花费3.26亿泰铢（约合942万美元）为4架F-5型战斗机更换机载设备，以延长机体寿命。另据《泰叻报》报道，泰国空军飞机正面临维修难题，更换零部件时间较长，而一旦相关零部件短缺或停产，飞机就无法正常使用。

运维负担不仅太重，还可能打水漂。泰国空军发言人布拉帕今年3月接受媒体采访时说，由于高龄飞机占比过高，预计到2031年现役飞机的退役率超过50%。

印尼国防部秘书长唐尼·埃尔马万·陶凡托也曾表示，印尼空军严重依赖美国制造的F-16战斗机，但这些战斗机已使用超过30年，机队老化、零部件短缺都令军方头疼不已。

印尼帕拉马迪那大学军事专家安东·阿里·阿巴斯说，对印尼来说购买美军二手战斗机可不是划算买卖，没法由印尼本地制造商维修，引发太多麻烦。

三宗罪：实为控制手段

长期以来，美国凭借美制装备的排他性，使得“接盘”国家难以另寻替代，只能一直受制于美。这一情况已在东盟国家引发不少反思。

泰国国防学院前院长苏拉西·塔纳唐说，美国对外军售似乎已成为拉拢控制他国的工具和手段，这背后的算计的确“狡猾”。

据他分析，第一，泰国军事装备系统一直依赖于美国制式和技术，从其他国家采购的军事设备与美制系统难以兼容。想兼容也不是没有办法，得有系统源代码，但源代码都掌握在美国人手中。

第二，泰国要想根据自身需求改进从美国购买的二手战斗机，还得先获得美方“批准”，“好像这些飞机是我们租来的！”

第三，美国动辄可以直接“卡脖子”。比如，2014年泰国政局波动，美国以此为由削减对泰“军事援助”，导致泰国无法获得部分军事装备配件，泰国从中吸取教训，开始向其他国家购买军事装备。

2011年2月14日，泰国皇家空军两架F-16S战机参加“金色眼镜蛇2011”联合军演时坠毁。新华社发

印尼也在试图减少对美国军事装备的依赖。今年2月，印尼与法国签订购买42架阵风战斗机的“大单”。对此，印尼主流媒体《雅加达邮报》发表社论说，印尼先前过度依赖美制军事装备，因而很容易受到其武器限制和禁运措施的影响。

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