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综述：多家机构警告美国经济前景将恶化

2022年05月20日20:03 | 来源：新华网
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　　新华社纽约5月19日电 综述：多家机构警告美国经济前景将恶化

　　新华社记者刘亚南

　　由于美国持续高通胀、美联储加大力度收紧货币政策等利空因素影响，美国多家研究机构日前下调美国经济增长预期，并警告未来一两年内美国经济可能出现衰退。

　　摩根大通18日发布报告，把今年下半年美国经济增长预期从3%下调至2.4%，明年上半年增长预期从2.1%下调至1.5%，明年下半年增长预期从1.4%下调至1%。

　　高盛集团16日发布报告，把今年美国经济增长预期从2.6%下调至2.4%，明年增长预期从2.2%下调至1.6%。高盛集团董事长兼首席执行官戴维·所罗门表示，一两年内美国经济出现衰退的概率为30%。

　　富国银行投资研究所18日把今年美国经济增长预期从2.2%下调至1.5%，把明年美国经济增长预期从0.4%下调至负0.5%。富国银行首席执行官查理·沙夫表示，美国经济正在进入下行周期，将难以避免某种程度的经济衰退。

　　标准普尔全球评级首席经济学家贝丝·安·博维诺表示，随着美联储累积加息令房贷和日常支出承压，美国经济出现衰退的风险将增加，预计明年出现衰退的风险为35%。

　　穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪警告，美国出现经济衰退的风险处于高位并在上升，汽油和大宗商品价格大幅上涨增加经济下行压力，今后24个月美国经济出现衰退的概率约为50%。

　　美国企业研究所经济政策研究负责人迈克尔·斯特雷恩18日撰文说，美联储去年在应对通胀方面严重落后于形势，明年美国经济是否会衰退处于不确定中。

　　美国商务部数据显示，今年一季度美国经济下降1.4%，为2020年第二季度以来首次出现萎缩。

　　为遏制40年来最严重通胀，美联储本月初宣布加息50个基点，创下2000年以来单次加息最大幅度，并计划从6月1日起缩减规模近9万亿美元的资产负债表。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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